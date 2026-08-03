В торгцентрах Москвы за год были закрыты 2,3 тыс. объектов

В период с начала июля 2025 по конец июня 2026 года в качественных торговых центрах Москвы были закрыты 2,3 тыс. объектов всех типов (включая островную торговлю), подсчитали в компании «Магазин магазинов». Новые открытия компенсировали лишь 80% этого объема по количеству точек и 75% по занимаемым площадям. Прекращают работу более крупные объекты, чем начинают, говорят в компании. В Российском совете торговых центров (РСТЦ) также замечают, что закрывается сейчас заметно больше магазинов, чем открывается.

Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин называет оценку по закрытиям «Магазина магазинов» реалистичной, связывая процесс с массовой оптимизацией сетей. 50–60% закрытий в рознице, по его оценке, обеспечивает фешен, 8,6% — бытовая техника и электроника, 5,7% — товары для дома. Сама по себе структура представляет сложности для торговых объектов. Небольшой магазин до 200 кв. м заместить легко, а с двухэтажным универмагом ситуация сложнее, поясняет господин Люлин.

Директор департамента торговой недвижимости Accent Светлана Кузьмина считает, что в первом полугодии 2026 года тренд на оптимизацию розничных сетей стал более выраженным, а открытия более адресными и осторожными. Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева говорит, что за первые шесть месяцев 2026 года доля вакантных площадей в торгцентрах Москвы увеличилась с 9,7% до 11,6%. Эксперт не исключает, что к концу года она достигнет 12,3%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Торговля растеряла арендаторов».