Число доступных балкеров для экспорта угля из России сократилось

Доступность судов для экспорта угля заметно сократилась к концу июля. В Черном море из-за возросших рисков для судоходства количество свободных балкеров — судов, перевозящих насыпные грузы,— снизилось на 21% за месяц и на 28% год к году, а на Дальнем Востоке с учетом роста спроса в Южной Корее снижение доступности тоннажа привело к росту ставок фрахта на 5–10%. Ограничения в логистике могут повысить цены на российский уголь на мировых рынках, но это не компенсирует удорожание перевозки.

Как отмечают аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ), страховые компании отказываются страховать суда, заходящие в Азово-Черноморский бассейн. Ожидается, что средне- и крупнотоннажные балкеры могут уйти в другие акватории, а некоторые малотоннажные суда, неспособные перейти в другие воды, ушли в холодный отстой до нормализации обстановки, сказано в обзоре ЦЦИ со ссылкой на участников рынка. Как указывают в Sxcoal, атака на турецкий сухогруз, который следовал с углем из порта Тамань в Трабзон, 22 июля усилила опасения рынка по поводу возможных перебоев в морских перевозках в регионе, добавив неопределенности в отношении российского экспорта угля в Средиземноморье.

Сокращение доступного тоннажа для перевозки угля в ЦЦИ отмечают и в Японском море. С учетом роста спроса на российский уголь в Южной Корее это привело к удорожанию перевозки угля судами Panamax (80 тыс. тонн) из порта Восточный на 5–10% за неделю в зависимости от маршрута.

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