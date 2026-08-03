Топливо не берут на борт

Доступность судов для экспорта угля заметно сократилась к концу июля. В Черном море из-за возросших рисков для судоходства количество свободных балкеров — судов, перевозящих насыпные грузы,— снизилось на 21% за месяц, а на Дальнем Востоке с учетом роста спроса в Южной Корее снижение доступности тоннажа привело к росту ставок фрахта на 5–10%. Ограничения в логистике могут повысить цены на российский уголь на мировых рынках, но это не компенсирует удорожание перевозки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Число балкеров в балласте в Черном море к 26 июля сократилось на 21% месяц к месяцу и на 28% год к году, до 97 судов, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Как отмечают аналитики, страховые компании отказываются страховать суда, заходящие в Азово-Черноморский бассейн. Ожидается, что средне- и крупнотоннажные балкеры могут уйти в другие акватории, а некоторые малотоннажные суда, неспособные перейти в другие воды, ушли в холодный отстой до нормализации обстановки, сказано в обзоре ЦЦИ со ссылкой на участников рынка.

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Как указывают в Sxcoal, атака на турецкий сухогруз, который следовал с углем из порта Тамань в Трабзон, 22 июля усилила опасения рынка по поводу возможных перебоев в морских перевозках в регионе, добавив неопределенности в отношении российского экспорта угля в Средиземноморье. В NEFT Research отмечали, что турецкие импортеры уже сталкиваются с нехваткой предложения российского угля (см. “Ъ” от 28 июля).

В Sxcoal со ссылкой на трейдеров сообщают, что большинство российских экспортеров продали партии угля в портах Балтики и на Черном море до сентября включительно, что привело к относительному дефициту на споте.

Как отмечается в обзоре ЦЦИ, новые сделки с углем в Черном море на неделе не заключались. Опрошенные угольные компании “Ъ” не ответили.

Сокращение доступного тоннажа для перевозки угля в ЦЦИ отмечают и в Японском море. С учетом роста спроса на российский уголь в Южной Корее это привело к удорожанию перевозки угля судами Panamax (80 тыс. тонн) из порта Восточный на 5–10% за неделю в зависимости от маршрута. Так, доставка в Западную и Восточную Индию подорожала до $21,8–23,8 за тонну, в Северный Китай — до $12,5 за тонну, в Южную Корею — до $11,5 за тонну. Ставки на Handysize (40 тыс. тонн) в Северный Китай и Южную Корею увеличились на 6–7%, до $13,3 и $12,3 за тонну соответственно.

Директор ЦЦИ Роман Соколов говорит, что к 24 июля фрахтовые индексы компании на угольных маршрутах из портов Дальнего Востока в Китай и Южную Корею приблизились к пиковым уровням конца мая, отставая от них всего на 6%. По его словам, при сохранении текущего спроса на российский уголь и возможном подорожании судового топлива фрахтовые ставки в краткосрочной перспективе могут вновь вернуться к многолетним максимумам. В то же время, отмечает эксперт, в конце июля в ЦЦИ зафиксировали признаки восстановления доступности флота в Японском море, что оказывает сдерживающее влияние на рост стоимости морской логистики.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков говорит, что нехватка флота не приведет к общему дефициту угля в Азии, но способна ухудшить экономику российского экспорта и вызвать локальные задержки.

Наиболее уязвимы, по его словам, потребители коксующегося угля, которые из-за нехватки привычных марок могут быть вынуждены повышать закупочные цены и выплачивать премии за сопоставимое сырье. Географически наиболее чувствительными остаются южные и западные маршруты, где рост фрахта и страховых расходов быстрее съедает рентабельность, тогда как поставки в Китай, Южную Корею и Японию выглядят устойчивее благодаря короткому дальневосточному транспортному плечу, продолжает эксперт. Но и на азиатских рынках, добавляет Олег Емельченков, дефицит доступных балкеров грозит задержками отгрузок.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников полагает, что сокращение доступности судов может привести к росту цен на российский уголь для покупателей на $10–15 за тонну. Однако, по его словам, опережающий рост стоимости фрахта ударит по рентабельности российских экспортеров. Кроме того, полагает эксперт, могут сократиться и объемы экспорта угля. По данным Kpler, которые приводит Sxcoal, по итогам июля Россия увеличила морской экспорт угля на 11,2% год к году и на 7,9% к июню, до 11,45 млн тонн.

Полина Трифонова