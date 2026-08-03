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Трамп пригрозил Канаде новыми ограничениями из-за лесных пожаров

Президент США Дональд Трамп заявил, что определился с ответными мерами против Канады из-за смога от лесных пожаров. О каких именно мерах идет речь, он не раскрыл.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Ранее господин Трамп обвинил власти Канады в недостаточном уходе за своими лесами. По его словам, дым от канадских пожаров обходится бюджету США в миллиарды долларов. Он также предложил добавить эти расходы к уже введенным пошлинам на импорт.

По данным Канадского межведомственного центра по борьбе с лесными пожарами на июль, в стране было зафиксировано более 800 действующих пожаров. Дым от них достигал некоторых районов на северо-востоке США, в том числе Нью-Йорка.

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