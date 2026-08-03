Китайская хлопковая ассоциация осудила санкции США

Китайская хлопковая ассоциация (CCA) заявила о нарушении правил международной торговли со стороны США. Накануне американское Министерство внутренней безопасности внесло 43 китайские компании в черный список, руководствуясь сведениям об использовании принудительного труда уйгуров.

Текст заявления CCA приводит «Синьхуа». В нем отмечается, что утверждения об использовании принудительного труда не имеют фактической и правовой основы. В ассоциации заявили, что в регионе проживания уйгуров — Синьцзяне — более 90% хлопка собирается с помощью машин; автоматизация охватывает всю производственную цепочку.

Как считают в Китайской хлопковой ассоциации, США стремятся политизировать вопросы прав человека и использовать их для сдерживания текстильной промышленности Китая. Санкции подорвут стабильность глобальных цепочек производства и поставок хлопка, отметили в ассоциации.

Эрнест Филипповский