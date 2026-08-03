По итогам второго квартала рынок дополнительного онлайн-образования вырос на 0,2%

“Ъ” ознакомился с исследованием рынка образовательных сервисов за январь—июнь, подготовленным агентством Smart Ranking. По их данным, российский edtech-рынок по итогам полугодия вырос на 12% относительно первой половины 2025 года. Выручку 100 крупнейших edtech-компаний за первые шесть месяцев года агентство оценивает на уровне 73,6 млрд руб., за второй квартал — 36,1 млрд руб.

Выручка сегмента дополнительного профессионального образования (ДПО) во втором квартале фактически не изменилась — рост на 0,2%, до 10,9 млрд руб., отметили в Smart Ranking. Рост выручки в сегменте детского образования составил 22%, до 14 млрд руб., других направлений (включая высшее и среднее профессиональное образование) — почти на 40%, до 4,9 млрд руб.

Несмотря на номинальный рост выручки на 12%, итоги первого полугодия фактически говорят о падении edtech-рынка, считает глава Smart Ranking Дарья Рыжкова: «Темпы роста продолжают замедляться, а с учетом инфляции и ситуации в ключевых сегментах отрасль уже не показывает реального роста».

Подробнее — в материале «Ъ» «Образовалась пауза».