ВТБ планирует десятитраншевый выпуск облигаций под потребкредиты

На рынке облигаций, выпускаемых под требования по кредитам, готовится необычная сделка. ВТБ планирует разместить выпуск бумаг, обеспеченных потребительскими кредитами, разделенный на десять траншей — это рекордное количество за всю историю секьюритизации. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. руб., размещаться выпуск будет по открытой подписке, общий объем размещения пока неизвестен. ВТБ не стал комментировать, почему было решено разбить выпуск на десять траншей.

В мае банк размещал четырехтраншевую секьюритизацию, обеспеченную потребкредитами объемом 31 млрд руб. «Многотраншевая структура позволила гибко распределить риски и доходность,— отмечали тогда в банке.— В третьем квартале 2026 года планируются очередные сделки секьюритизации потребительских кредитов в рамках зарегистрированной программы облигаций на 200 млрд руб.».

В этом году банки уже разместили облигации неипотечной секьюритизации на общую сумму более 235 млрд руб. и зарегистрировали еще семь выпусков. Эксперты отмечают высокий интерес инвесторов к бумагам с повышенной доходностью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Долги разложат по бумагам».