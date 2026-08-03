Долги разложат по бумагам

На рынке облигаций, выпускаемых под требования по кредитам, готовится необычная сделка. ВТБ (MOEX: VTBR) планирует разместить выпуск бумаг, обеспеченных потребительскими кредитами, разделенный на десять траншей. В этом году банки уже разместили облигации неипотечной секьюритизации на общую сумму более 235 млрд руб. и зарегистрировали еще семь выпусков. Эксперты отмечают высокий интерес инвесторов к бумагам с повышенной доходностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На сайте раскрытия информации в конце прошлой недели появилось сообщение, что ВТБ планирует секьюритизировать потребкредиты и выпустить обеспеченные ими десять траншей облигаций — это рекордное количество за всю историю секьюритизации. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. руб., размещаться выпуск будет по открытой подписке, общий объем размещения пока неизвестен. ВТБ не стал комментировать, почему было решено разбить выпуск на десять траншей.

В мае банк размещал четырехтраншевую секьюритизацию, обеспеченную потребкредитами объемом 31 млрд руб. «Многотраншевая структура позволила гибко распределить риски и доходность,— отмечали тогда в банке.— В третьем квартале 2026 года планируются очередные сделки секьюритизации потребительских кредитов в рамках зарегистрированной программы облигаций на 200 млрд руб.».

Наибольшим как по объему (более 70 млрд руб.), так и по количеству заявленных траншей (пять) до сих пор был выпуск Сбербанка, размещенный в середине июля. Правда, в результате из пяти траншей было размещено только три, один из которых, младший, был выкуплен самим банком. Всего в этом году прошло десять размещений неипотечной секьюритизации на общую сумму более 235 млрд руб. Кроме того, уже зарегистрированы, но не размещены по два выпуска Совкомбанка и Т-Банка и по одному выпуску Альфа-банка, ВТБ и Сбербанка.

Эксперты отмечают, что в многотраншевой секьюритизации действующее регулирование не устанавливает количественных лимитов на число траншей в одной сделке. По словам управляющего директора по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Павла Кашицына, рекордные десять траншей, если они действительно появятся, станут новым этапом развития рынка. «Главной целью такой разбивки на транши является тонкая настройка предложения под разные группы инвесторов, каждый транш может иметь собственный срок обращения, порядок погашения и купонную ставку. Чем больше траншей, тем шире пул потенциальных покупателей»,— уверен он. «Законом регулируются очередность исполнения обязательств и субординация, поэтому количество траншей скорее ограничивается ожидаемым спросом со стороны инвесторов и экономической целесообразностью отдельного выпуска»,— добавляет старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова.

Многотраншевая структура может быть интересна рынку, поскольку позволяет инвесторам выбирать бумаги с различными сроками, уровнем риска и доходностью, полагает аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. «Основными покупателями старших траншей могут стать банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, паевые фонды облигаций и управляющие компании. Для них такие бумаги интересны высоким кредитным рейтингом, регулярным ежемесячным купоном и дополнительной доходностью относительно ОФЗ и обычных облигаций крупнейших банков,— говорит аналитик Freedom Global Владимир Чернов.— Короткие транши могут заинтересовать состоятельных частных инвесторов и розницу, особенно если номинал будет доступным, а бумаги допустят к биржевым торгам».

При этом десять траншей — достаточно сложная конструкция, поэтому итоговый интерес будет во многом зависеть от рейтингов, сроков амортизации и других параметров выпусков, отмечает господин Бороданов. По его оценкам, потенциальный объем размещения может составлять несколько десятков миллиардов рублей. «Доходность должна предусматривать некоторую премию к обычным облигациям сопоставимого кредитного качества, поскольку секьюритизированные выпуски имеют более сложную структуру и обычно меньшую ликвидность,— продолжает он.— По наиболее коротким и старшим траншам можно ожидать доходность ближе к 16–16,5% годовых, а по более длинным бумагам — 17–18% годовых. Но это очень предварительная оценка».

Все заявленные транши имеют класс А, но это не значит, что сделке не хватает кредитной поддержки: механизм защиты инвесторов может быть реализован не через выпуск младшего транша облигаций, а через субординированный кредит. «Именно такой подход ВТБ уже применял в предыдущих сделках — первый убыток принимает на себя субординированный кредит, а транши А остаются максимально защищенными»,— пояснил Павел Кашицын.

Максим Буйлов, Виталий Гайдаев