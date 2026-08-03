ЦБ обозначил требования к цифровым депозитариям

2 августа Банк России закончил сбор предложений к первому проекту указания, определяющему порядок и условия торгов на организованном рынке криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) в России. ЦБ сформулировал порядок расчета биржами рыночной и средневзвешенной цены для цифровых валют и ЦФА, а также определил условия, при которых организатор торгов будет вынужден прекратить операции клиента с цифровыми активами.

Одновременно с этим Банк России опубликовал еще несколько проектов указаний, включая указание «О требованиях к минимальному размеру собственных средств (капитала) цифрового депозитария». Он должен быть не менее 50 млн руб., а для работы с иностранными системами его придется увеличить до 100 млн руб., для расчетных депозитариев он и вовсе должен превышать 250 млн руб.

Опубликованный проект документа ЦБ содержит жесткие требования к таким депозитариям. По мнению экспертов, это оправдано тем, что на депозитарии ляжет большая ответственность, в том числе за проверку операций клиентов. Инвестиции в создание таких депозитариев могут доходить до нескольких сотен миллионов рублей, поэтому рынок сосредоточится вокруг крупных игроков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Криптовалюте готовят хранилище».