Московский кредитный банк (МКБ) завершил присоединение Дальневосточного банка (ДВБ). Об этом сообщила пресс-служба МКБ.

Объединенная сеть теперь включает более 100 офисов и 800 банкоматов в 66 населенных пунктах и 19 регионах России.

По завершении сделки во Владивостоке открылся центр МКБ «Дальневосточный». Новый центр позволит оперативно принимать решения с учетом местной специфики и объединит экспертизу в корпоративном, среднем, малом и розничном сегментах.

Для бизнеса МКБ предлагает полное сопровождение внешней торговли, включая международные расчеты и валютный контроль со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В МКБ подчеркнули, что интеграция позволит снизить операционные издержки, а дальнейшее расширение географической сети остается одним из ключевых приоритетов стратегии банка.

В апреле стали известны параметры присоединения ДВБ к МКБ. Сделка проводилась путем конвертации акций ДВБ в акции Московского кредитного банка. Для этих целей МКБ объявил допэмиссию, которая увеличила его капитал на 4,4%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Слияние в цифрах».