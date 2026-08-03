Торговые сети предложат поставщикам самим доставлять товары в магазины

Крупнейшие торговые сети обсуждают с поставщиками возможность развозить товары в магазины и на распределительные центры собственными силами последних. Такая схема снизит риски ритейлеров в случае нарушений бесперебойной работы их логистических объектов, но может привести к росту издержек и увеличению отпускной цены товаров. Это, в свою очередь, грозит торговым сетям сокращением рентабельности, так как повысить цену на полке они не могут из-за высокой конкуренции.

О том, что крупнейшие розничные сети обсуждают со своими поставщиками корректировку договоров, “Ъ” рассказали сразу несколько компаний-партнеров торговых сетей. В частности, с предложением закрепить возможность доставки товаров до распределительных центров и магазинов их силами, к поставщикам обратилось АО «Тандер» (розничная сеть «Магнит»). Об этом говорится в тексте дополнительного соглашения, направленного компаниям (есть у “Ъ”). Собеседник “Ъ” связывает такую инициативу с опасениями ритейлера за бесперебойность работы логистической инфраструктуры. В «Магните» “Ъ” пояснили, что сеть проактивно оценивает возможные варианты обеспечения стабильности цепочек поставок и доступности товаров на полке.

Источник “Ъ” в одном из крупных поставщиков продовольствия говорит, что введение подобных корректировок в договоры сейчас обсуждает и X5 (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»).

Более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам на прошлой неделе предложила торговая сеть «Красное & Белое». 29 июля стало известно, что ритейлер обратился к ним с предложением заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность расплачиваться за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств. К последним предлагается отнести в том числе атаки БПЛА, следует из текста (есть в распоряжении “Ъ”).

Подробнее — в материале «Ъ» «Развоз и ныне там».