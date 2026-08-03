В ЕАЭС стартовал второй этап отслеживания грузов по навигационным пломбам

Обязательное отслеживание грузоперевозок в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с помощью навигационных пломб с 31 июля распространено уже на весь автомобильный транзит, а также на транспортировку налогоемких товаров по железной дороге. Происходящее поэтапное внедрение этого механизма призвано сократить долю контрафакта на рынке РФ и число случаев ухода от внесения таможенных платежей. В ходе адаптации к нововведениям перевозчики столкнулись с рядом технических проблем, которые, впрочем, постепенно решаются.

К запуску второго этапа изменился перечень изъятий применения механизма — теперь пломбы не нужны для отслеживания товаров, помещенных уполномоченными экономическими операторами (УЭО) под процедуру транзита в Белоруссии. Кроме того, продлена (до 2028 года) возможность использования пломб, произведенных не в ЕАЭС,— ранее с такой инициативой выступил Казахстан, заявивший о дефиците союзных мощностей по их изготовлению. В Минтрансе “Ъ” сообщили, что в РФ потребность в устройствах полностью удовлетворена, отметив, что в стране применяют отечественные пломбы «высокой степени локализации».

Среди вопросов, которые предстоит решить,— обеспокоенность УЭО тем, что они не могут самостоятельно накладывать и снимать навигационные пломбы. Есть и технические проблемы. Как говорит председатель комитета по транспортной логистике «Деловой России» Вадим Филатов, иногда пломбы дают сбой: их батареи плохо держат заряд при температуре ниже –30°C.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пломба широкого применения».