Пломба широкого применения

Обязательное отслеживание грузоперевозок в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с помощью навигационных пломб с 31 июля распространено уже на весь автомобильный транзит, а также на транспортировку налогоемких товаров по железной дороге. Происходящее поэтапное внедрение этого механизма призвано сократить долю контрафакта на рынке РФ и число случаев ухода от внесения таможенных платежей. В ходе адаптации к нововведениям перевозчики столкнулись с рядом технических проблем, которые, впрочем, постепенно решаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

31 июля на территории ЕАЭС стартовал второй этап обязательного отслеживания грузоперевозок с применением навигационных пломб. Первый этап начался 11 февраля этого года и охватил автомобильные и железнодорожные перевозки санкционных и подакцизных товаров, перемещаемых в рамках таможенного транзита, экспорта и внутрисоюзной торговли, а также автомобильный транзит налогоемких товаров (одежда, обувь, техника) и экспорт никотиносодержащей продукции. Сейчас механизм расширен уже на весь автомобильный транзит и на транспортировку налогоемких товаров по железной дороге. На завершающем этапе, с 27 мая 2027 года, пломбирование охватит и весь железнодорожный транзит (см. “Ъ” от 12 февраля).

В каждой из стран ЕАЭС есть свой национальный оператор пломбирования, в РФ это Центр развития цифровых платформ (ЦРЦП). Его сотрудник крепит навигационную пломбу, содержащую информацию о товаре и маршруте, на каждый отсек с грузом. После ее активации за перевозкой можно следить онлайн. «С помощью технологии фиксируются и пресекаются попытки нарушить закон и разгрузить товары нелегально, без уплаты таможенных платежей»,— пояснил замглавы Минтранса Борис Ташимов. В ведомстве отмечают, что поэтапное внедрение механизма ограничит поступление на российский рынок контрафактной продукции, а цифровизация контроля сократит количество проверок бизнеса.

К запуску второго этапа изменился перечень изъятий применения механизма — теперь пломбы не нужны для отслеживания товаров, помещенных уполномоченными экономическими операторами (УЭО) под процедуру транзита в Белоруссии. Кроме того, продлена (до 2028 года) возможность использования пломб, произведенных не в ЕАЭС,— ранее с такой инициативой выступил Казахстан, заявивший о дефиците союзных мощностей по их изготовлению. В Минтрансе “Ъ” сообщили, что в РФ потребность в устройствах полностью удовлетворена, отметив, что в стране применяют отечественные пломбы «высокой степени локализации» (как уточнили в ЦРЦП, собранные из российских и китайских комплектующих). В ЦРЦП сообщили, что провели дополнительную закупку пломб и сейчас их общий парк составляет 32 тыс. штук.

Среди вопросов, которые предстоит решить,— обеспокоенность УЭО тем, что они не могут самостоятельно накладывать и снимать навигационные пломбы. Как сообщил “Ъ” директор Ассоциации профессиональных уполномоченных экономических операторов Павел Татаренков, сейчас компании участвуют в работе над проектом решения ЕЭК, которое позволит проводить эти манипуляции с пломбами на основании разрешений таможни.

Есть и технические проблемы. Как говорит председатель комитета по транспортной логистике «Деловой России» Вадим Филатов, иногда пломбы дают сбой: их батареи плохо держат заряд при температуре ниже –30°C. Кроме того, корпоративные системы управления при интеграции с интерфейсом оператора могут работать нестабильно, а сигнал системы ГЛОНАСС, датчиками которой оснащены пломбы, на некоторых участках пути теряется и ошибочно сообщает о попытках вскрытия. Также, добавляет эксперт, любая ошибка при бронировании слота на установку пломбы и при сверке данных в системах компаний, ФТС и ЦРЦП приводила к отказу в активации и к простоям на границе. Член президиума «Опоры России» Андрей Серегин добавляет, что не все погранпереходы технически готовы к обеспечению бесшовных перевозок под пломбами.

Впрочем, диалог с госорганами, рассказывает Вадим Филатов, позволил снять большинство проблем, и крупные компании к новшеству уже адаптировались. Средним и малым предприятиям приходится сложнее. Как поясняет Андрей Серегин, одна пломба стоит около 40 тыс. руб.— эти расходы идут в издержки бизнеса, повышая стоимость перевозок.

Полина Попова