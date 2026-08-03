Деловая активность в Китае сократилась как в производстве, так и в сфере услуг

Китайская экономика начала вторую половину года со спада деловой активности, следует из данных Нацбюро статистики страны. Проблемы производств, ориентированных на внутренний спрос, все сильнее контрастируют с устойчивостью высокотехнологичных отраслей, отправляющих заметную долю продукции в другие страны. В этих условиях перспективы роста экономики все больше зависят от того, сможет ли КНР избежать эскалации торговых конфликтов с США и Евросоюзом.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе упал до минимальных за пять месяцев 49,2 пункта с июньских 50,3, следует из оценок Национального бюро статистики КНР. Аналитики прогнозировали показатель на пограничном уровне 50 пунктов. Значения ниже этой отметки, напомним, указывают на сжатие активности, выше — на рост.

PMI высокотехнологичных производств Китая в июле практически не изменился: 53,3 пункта после 53,5 пункта в июне. При этом индикатор деловой активности компаний, которые выпускают потребительские товары, ушел в отрицательную зону и составил 47,8 пункта после 50,2 в июне.

Спад активности в июле фиксировался не только в промышленности КНР. PMI непроизводственного сектора, который объединяет услуги и строительство, снизился до минимальных с декабря 2022 года 49 пунктов с 50,2 пункта в июне. Композитный индекс опустился до 49,3 пункта с 50,6.

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