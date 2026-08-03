Китайская экономика сбавляет обороты

Китайская экономика начала вторую половину года со спада деловой активности, следует из данных Нацбюро статистики страны. Проблемы производств, ориентированных на внутренний спрос, все сильнее контрастируют с устойчивостью высокотехнологичных отраслей, отправляющих заметную долю продукции в другие страны. В этих условиях перспективы роста экономики все больше зависят от того, сможет ли КНР избежать эскалации торговых конфликтов с США и Евросоюзом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

Июльские индикаторы деловой активности свидетельствуют о некотором ухудшении состояния китайской экономики в начале третьего квартала. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе упал до минимальных за пять месяцев 49,2 пункта с июньских 50,3, следует из оценок Национального бюро статистики КНР. Аналитики прогнозировали показатель на пограничном уровне 50 пунктов. Значения ниже этой отметки, напомним, указывают на сжатие активности, выше — на рост.

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PMI высокотехнологичных производств Китая в июле практически не изменился: 53,3 пункта после 53,5 пункта в июне. При этом индикатор деловой активности компаний, которые выпускают потребительские товары, ушел в отрицательную зону и составил 47,8 пункта после 50,2 в июне. Фактически эти данные довольно точно описывают сложившуюся в стране ситуацию: экономический рост поддерживают ориентированные на экспорт отрасли, которые связаны с использованием искусственного интеллекта, выпуском электроники и промышленного оборудования. Предприятия же, рассчитывающие главным образом на внутреннее потребление, испытывают все больше трудностей. Кризис на рынке недвижимости и медленный рост доходов заставляют домохозяйства больше сберегать и откладывать необязательные покупки.

Спад активности в июле фиксировался не только в промышленности КНР. PMI непроизводственного сектора, который объединяет услуги и строительство, снизился до минимальных с декабря 2022 года 49 пунктов с 50,2 пункта в июне. Композитный индекс опустился до 49,3 пункта с 50,6.

Таким образом, перспективы роста все больше увязываются с динамикой внешнего спроса.

В этой связи еще более важным становится достижение компромиссов с торговыми партнерами. Так, Пекин сейчас обсуждает с Вашингтоном взаимное снижение пошлин на товары общей стоимостью около $30 млрд. Китайское Министерство коммерции в июле начало собирать предложения компаний и отраслевых объединений по структуре будущих тарифных послаблений. В финальный перечень товаров должна войти в том числе сельскохозяйственная продукция.

Что касается ЕС, то, несмотря на усиливающиеся торговые противоречия, Китай стремится сохранить доступ к европейскому рынку, рассчитывая скорее на точечные компромиссы, чем на масштабную сделку. Так, в июле Пекин продолжал добиваться снижения пошлин на электромобили и расширял инвестиции в европейское производство.

Вероятно, торговые конфликты Китая с другими странами могут быть на время заморожены из-за общих для всех стран проблем, связанных с последствиями войны на Ближнем Востоке (рост цен на нефть, разгон инфляции, удорожание многих товаров и так далее). Внешние шоки, вероятно, повысят заинтересованность сторон в том, чтобы не открывать сразу несколько фронтов экономического противостояния, считают аналитики Trading Economics.

Кристина Боровикова