Во втором туре чемпионата России по футболу состоялись матчи с участием основных претендентов на медали. «Зенит» нанес крупное поражение «Оренбургу» благодаря хет-трику Максима Глушенкова — 3:0. «Краснодар» тоже вел 3:0 во встрече с «Факелом», а в итоге с трудом удержал победный результат — 3:2. «Спартак» и вовсе проигрывал по ходу матча с «Ахматом», пропустив гол с нелепого пенальти за игру рукой Кристофера Ву при вводе мяча от ворот. Но потом камерунец исправился, а Эсекьель Барко в концовке принес красно-белым победу 2:1.

В первом туре «Оренбург» совершил чудо, одержав волевую победу над «Ростовом» и забив два гола в меньшинстве на последних минутах. Хотя он и прежде нередко творил чудеса в домашних матчах — в прошлом чемпионате, например, обыграл «Зенит», который тогда не реализовал два пенальти. Но нынешний визит петербуржцев на арену «Газовик» прошел в штатном режиме. Уже на шестой минуте Максим Глушенков после красивой комбинации в одно касание с участием Александра Соболева и Педро открыл счет, а дальше фаворит постарался не повторить сценарий предыдущей встречи с оренбуржцами, когда тоже быстро повел 1:0 и уступил 1:2.

Совсем без приключений и в этот раз не обошлось. Во втором тайме центральный защитник хозяев Джон Паласиос на стандарте пробил головой в перекладину. Напряжение на 58-й минуте снял тот же Глушенков, вколотивший мяч в сетку из-за штрафной площади, а на 66-й он оформил хет-трик с передачи Джона Джона при розыгрыше стандартного положения. Даже если бы нападающий «Оренбурга» Алешандре Жезус попал с убойной позиции, вряд ли бы это что-то изменило.

«Зенит» выиграл 3:0, набрал шесть очков и благодаря лучшей разнице голов (8:0) занимает первое место.

«Краснодар» в матче с «Факелом» недосчитался Хуана Боселли, который забил и отдал голевой пас в первом туре, внеся весомый вклад в победу над «Рубином». В Казани он еще заработал большинство для своей команды, но, как выяснилось, ценой здоровья. Уругвайцу сломали нос, а кроме того, он получил травму внутренней поверхности бедра. Боселли в стартовом составе заменил новичок Кристиан, который тоже отметился голом на старте чемпионата. По-прежнему отсутствовал у кубанцев из-за травмы и лучший бомбардир прошлого первенства Джон Кордоба.

Впрочем, даже потеря ведущего плеймейкера и исполнителя стандартов Эдуарда Сперцяна, ушедшего в саудовский «Аль-Ахли», не подкосила вице-чемпионов премьер-лиги. Лукас Оласа не хуже его навесил со штрафного на Жубала, и центральный защитник головой переправил мяч в ворота. Это случилось на четвертой минуте, но потом хозяева взяли паузу. Никита Кривцов, ярко начавший сезон, даже не сумел толком ударить в голевой ситуации, которую ему создал Дмитрий Воробьев. Видимо, подопечным Мурада Мусаева просто нужно было попить воды, и сразу после водного перерыва, на 27-й минуте, они увеличили преимущество. Кривцов сделал скидку на Кристиана, открылся под ответную передачу уже в штрафной и мощным ударом прошил голкипера Даниила Фролкина.

Во втором тайме наконец-то загорелся и «Факел», а система VAR вознаградила гостей за активность и нашла основания для назначения пенальти после воздушного единоборства Жубала с Игорем Юргановым. Однако французский форвард с ивуарийскими корнями Аксель Ньяпи, еще плохо знакомый с российским футболом, наверное, не знал, насколько хорош в отражении 11-метровых Станислав Агкацев, и проиграл дуэль вратарю кубанцев. А на 59-й минуте черно-зеленые от греха подальше вроде бы уже окончательно усмирили воронежцев, и Кривцов с помощью Жуана Батши положил дубль. Анголец и сам затем имел супермомент, но не использовал чистый выход один на один с Фролкиным.

Кто бы мог подумать, что вскоре вместо 4:0 счет станет 3:2.

На 85-й минуте цели достиг удар Максима Турищева из-под Диего Косты, а на 88-й Алексей Сутормин и вовсе поставил под большое сомнение победу хозяев, очутившись с глазу на глаз с Агкацевым и на опыте разобравшись с ним. В итоге концовка получилась очень нервной, и фаворит с трудом отбился от «Факела». Разницу себе «Краснодар», конечно, подпортил, но очки все-таки не потерял и не отстал от «Зенита».

«Спартаку» априори не могло быть легко в Грозном. С дебютантом премьер-лиги «Родиной» он справился на старте без особых проблем, а «Ахмат» — это другой уровень, тем более что грозненцы уже остановили «Локомотив» в Москве, добившись ничьей. К тому же на второй минуте судья Антон Фролов очень строго наказал красно-белых за нарушение при розыгрыше от ворот, когда голкипер Александр Максименко во вратарской площади откатил мяч защитнику Кристоферу Ву, а тот дотронулся до него рукой и снова ввел в игру. Раньше арбитры на подобные эпизоды вообще не обращали внимания, и Фролов оказался едва ли не первым в Российской премьер-лиге, кто назначил такой курьезный и нелепый пенальти. Эгаш Касинтура с 11 метров не промахнулся, и гостям сразу пришлось отыгрываться, а с этим тоже возникли трудности. Хозяева надежно оборонялись, но Ву на 39-й минуте все же искупил вину голом. Эсекьель Барко с Маркиньосом накоротке разыграли угловой, и камерунец с подачи бразильца головой вонзил мяч в сетку. А так команды в первом тайме редко били по воротам.

Сразу после перерыва чуть не начудил Максименко, «перепутав» своего капитана Романа Зобнина с Максимом Самородовым. Вингер «Ахмата» сам не ожидал подарка, да и угол был слишком острым, так что Максименко парировал его удар. Потом уже повезло и грозненскому вратарю Георгию Шелии, когда Пабло Солари угодил в перекладину, а Кристофер Мартинс на добивании не попал в пустой створ. Москвичи по-прежнему больше атаковали, выпустив еще профильного нападающего Манфреда Угальде. Его прострел на Маркиньоса вполне мог привести к голу, а в одном из моментов судьи, как показалось, пропустили фол на Руслане Литвинове внутри чужой штрафной. Но на 77-й минуте Фролов удалил с поля Касинтуру за отмашку в борьбе с Зобниным, и у красно-белых появился шанс дожать соперника в большинстве.

Трудно сказать, как закончился бы матч, если бы в компенсированное время не допустил грубую ошибку опытнейший Шелия.

Да, Барко умеет исполнять стандарты, но в том эпизоде аргентинец пробил именно туда, где находился голкипер. Мяч полетел прямо Шелии в руки, тем не менее 37-летний ветеран не выловил его. Так на 91-й минуте «Спартак» вырвал победу 2:1, расположившись с шестью очками на втором месте между «Зенитом» и «Краснодаром». При этом уже в следующем туре столичный клуб примет на своем поле кубанцев.

Александр Ильин