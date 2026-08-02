МИД Ирана сообщил о сигналах Украины о нежелании воевать против республики

Представители Украины, Великобритании и Болгарии сообщили властям Ирана, что они не намерены вступать в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

«За последние 24 часа мы получили несколько телефонных звонков от Великобритании, Болгарии и Украины, в которых они заявили, что не станут частью войны против Ирана»,— приводит слова господина Багаи IRNA.

В конце июля украинская сторона ударила по судну в Каспийском море, которое шло под иранским флагом. Один моряк погиб, другой был ранен. Судно с гражданским грузом направлялось из российского порта Астрахань в иранский порт Бендер-Энзели. В Иране пообещали ответить на атаку. Украина назвала удар на иранское судно непреднамеренным.