В Провансе открыта выставка фотографий Пола Маккартни «Взгляд из центра бури»

В каком-то смысле можно сказать, что выставка фотографий Пола Маккартни в Экс-ан-Провансе — это не лишенная ностальгического настроения реконструкция времени. А именно — нескольких месяцев 1963 и 1964 года, когда британская группа «Битлз» обрела славу и битломания распространялась по всему свету как музыкальная пандемия.

Однако выставка «Взгляд из центра бури» — не просто пополнение иконографии. Она — о невозвратной молодости, о неостановимом течении жизни, и то, что речь идет о мировых знаменитостях, это щемящее чувство вовсе не приглушает, а, наоборот, обостряет.

Подробности — в материале «Камера смотрит в ''Битлз''».