Black Sonic Pearls выступили на родине Оззи Осборна в день его памяти

Люди приехали со всего мира, это особенно ощущалось на мосту Black Sabbath, который является городской достопримечательностью. США, Германия, Польша, ребята из Екатеринбурга, еще из каких-то российских городов… Кто-то плакал, кто-то смеялся. Весь город был наполнен любовью. «Металлическое братство» — это то, что производит сильное впечатление. Люди испытывали родственные чувства друг к другу и готовы были помочь в чем угодно. Или просто угостить пивом. Мы начали свое выступление с песни «Mama I’m Coming Home». Достаточно было взять первый аккорд, и весь зал сразу же ее подхватил. У меня уже было ощущение, что я хожу по Диснейленду с надувным Оззи и всем прочим. Есть фанаты, для которых все, что связано с Оззи, священно, но Оззи — это часть большой развлекательной индустрии. У него не было с этим проблем. Все знают, как он любил свою жену и насколько он был благодарен ей.

Подробнее об этом читайте в интервью Арсения Бородина «Ъ» «Пять лет мы утюжили мир как разогревающая группа».