«Пять лет мы утюжили мир как разогревающая группа»

Российская группа Black Sonic Pearls (BSP) закончила британское турне и готовится к выпуску второго альбома. Игорь Гаврилов поговорил с солистом BSP Арсением Бородиным о том, каково это — выступать на родине Оззи Осборна в день его памяти, и выяснил, как BSP попадают в концертные турне ведущих металлических групп мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Арсений Бородин

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Певец Арсений Бородин

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

— Black Sonic Pearls сейчас проехали всю Англию. Рок-музыка в ее классической форме остается важной для этой страны?

— Без сомнения. Мы с ребятами попали на одну из лучших репетиционных баз Лондона, шли по коридору, и из репетиционных комнат доносился самый настоящий зеппелинообразный блюз-рок.

А в курилке мы болтали с ребятами-рокерами классического образца, в джинсах клеш.

Вообще, когда начался наш английский тур, мы почувствовали себя абсолютно на своем месте. Кто-то из парней даже процитировал фразу Харрисона Форда из «Звездных войн»: «Чуи, мы дома!»

— Во время турне вы выступили в день памяти Оззи Осборна в его родном городе Бирмингеме. Это была случайность?

— Чистая случайность.

— Как выглядел День Оззи?

— Весь город в этот день чествовал его память. Люди приехали со всего мира, это особенно ощущалось на мосту Black Sabbath, который является городской достопримечательностью. США, Германия, Польша, ребята из Екатеринбурга, еще из каких-то российских городов… Кто-то плакал, кто-то смеялся. Весь город был наполнен любовью. «Металлическое братство» — это то, что производит сильное впечатление. Люди испытывали родственные чувства друг к другу и готовы были помочь в чем угодно. Или просто угостить пивом. Мы начали свое выступление с песни «Mama I’m Coming Home». Достаточно было взять первый аккорд, и весь зал сразу же ее подхватил.

— Интересно было бы узнать ваше мнение о том, что происходит с наследием Оззи. Очевидно, что семья будет максимально монетизировать его имя. Сейчас много разговоров о том, что из памяти о герое делают практически Диснейленд.

— Уже делают. Даже в этот день в Бирмингеме у меня уже было ощущение, что я хожу по Диснейленду с надувным Оззи и всем прочим. Есть фанаты, для которых все, что связано с Оззи, священно, но Оззи — это часть большой развлекательной индустрии. У него не было с этим проблем. Все знают, как он любил свою жену и насколько он был благодарен ей.

Мир меняется, индустрия меняется, и я не думаю, что в ближайшее время мы увидим личностей таких масштабов, как Оззи или, например, Майкл Джексон.

Я хотел бы ошибиться. Время покажет.

— У вас сложилась прекрасная история разогревов — Слэш, Five Finger Death Punch, Breaking Benjamin, Steel Panther. Как вышло, что вы попали в такую обойму?

— Наш ритм-гитарист Алексей Пахомов по прозвищу Терапевт является одним из сильнейших промоутеров в мировой концертной индустрии. Его агентство Lords Of Summer организует концерты и фестивали в Европе, в Японии, с недавних пор — в Великобритании и Китае. Да, сработали наши дружеские связи. А по-другому сейчас никак, это очень конкурентная среда. Попасть на разогрев к Слэшу практически невозможно, потому что Слэш сам отслушивает все группы, которые ему предлагают на разогрев. Нужно соответствовать его уровню. Мы начали с фестивалей, собрали портфолио, стали показывать его большим артистам.

— Вы готовы к большому самостоятельному плаванию?

— Пять лет мы утюжили мир как разогревающая группа, играли на фестивалях, и, представьте себе, только сейчас мы можем сказать, что готовы давать сольные концерты в этих же городах, продавать билеты в залы на 200–500 человек.

— Сейчас на виду две тяжелые группы из России, востребованные во всем мире: Black Sonic Pearls и Slaughter To Prevail. Может быть, есть кто-то еще, кого массовая аудитория пока не знает?

— У нас со Slaughter To Prevail все же немного разные весовые категории, это серьезная группа, давно вставшая на ноги. Нам всегда приятно, когда мы приезжаем в какой-то город, говорим, что мы из России, а нам говорят: «У нас здесь были Slaughter To Prevail, звучали круто!» Я бы еще посоветовал обратить внимание на блэк-метал-группу из Красноярска Grima. Они уже довольно давно выступают, у них контракт с Napalm Records. Еще есть группа Guiltera, они базируются на Кипре и даже организовали там свой фестиваль. Так что успешные тяжелые группы с постсоветскими корнями — это не единичные случаи. Ребята ездят, продают билеты. Просто, может быть, они не так видны массовым СМИ.

Игорь Гаврилов