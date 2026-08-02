Новый фильм про Человека-паука стал вторым по сборам после финала «Мстителей»

Фильм Sony и Marvel «Человек-паук: Новый день» собрал в первые выходные проката $355 млн в Северной Америке. Это второй с точки зрения коммерческого успеха дебют в истории американского проката после «Мстителей: Финал» 2019 года с $357 млн. Об этом сообщило издание Variety.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Фото: Sony Pictures Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Фото: Sony Pictures

По данным издания, студии Marvel принадлежат четыре крупнейших по сборам дебюта в истории американского проката. Третье место по сборам за первые выходные занимает «Человек-паук: Нет пути домой» 2021 года с $260 млн. За ним следует блокбастер «Мстители: Война бесконечности» 2018 года, который собрал $257 млн, уточняет Variety.

В международном прокате фильм «Человек-паук: Новый день» собрал $573 млн. Общий доход с показов превысил $920 млн за первые выходные по всему миру. Фильм снова занял второе место после «Мстители: Финал», сборы которого превысили $1,2 млрд, отмечает издание.

Мировая премьера блокбастера состоится 31 июля. Дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) призвал перенести премьеру фильма в России на 20 августа. Перенос обосновали необходимостью поддержать отечественную ленту «Последний богатырь: Колобок».