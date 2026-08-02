Президент FIFA может лишиться должности из-за своих коммерческих проектов

Кризис, вызванный попыткой создать частную структуру для контроля над правами на основные соревнования Международной федерации футбола (FIFA), кажется, будет стоить ее президенту Джанни Инфантино должности. Причем господин Инфантино, не исключено, лишится ее еще гораздо раньше назначенных на март будущего года очередных президентских выборов. Ряд источников сообщает, что Совет FIFA может инициировать проведение чрезвычайного конгресса, чтобы заставить потерявшего доверие крупнейших региональных федераций и ведущих национальных ассоциаций функционера уйти в отставку.

Подробнее об этом читайте в материале «Джанни Инфантино напросился на удаление».