Темпы роста российской экономики продолжают замедляться

По оценке Минэкономики, российский ВВП в июне вырос на 1,1% в годовом выражении, а по итогам всего первого полугодия прибавил лишь 0,3%. Слабые результаты сохраняются прежде всего в добыче и нефтепереработке, при этом прежний рост розничной торговли и платных услуг остановился.

На этом фоне крупнейшие банки ухудшили свои прогнозы роста экономики. Если ЦБ ожидает роста ВВП в этом году в 0–1%, то «Сбер» — на 0–0,5%, Альфа-банк — лишь 0,1%.

Подробности — в материале «Потребители удерживают ВВП от спада».