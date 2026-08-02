Потребители удерживают ВВП от спада

Опубликованные ведомствами макроэкономические данные за июнь подтвердили выводы, которые ранее можно было сделать на основании опережающих индикаторов состояния экономики и ожиданий аналитиков. Несмотря на некоторое восстановление экономической активности во втором квартале, выпуск базовых отраслей продолжает слабеть, а главным фактором поддержки ВВП остается внутренний частный спрос. При этом признаки постепенного охлаждения спроса начинают проявляться не только в опережающих данных, но и в официальной статистике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По оценке Минэкономики, российский ВВП в июне вырос на 1,1% в годовом выражении после 0,3% в мае. По итогам всего первого полугодия показатель прибавил лишь 0,3%. Данные о динамике ВВП с учетом фактора сезонности министерство вновь не публикует. Однако, по расчетам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», основанным на данных Росстата, выпуск базовых отраслей, выступающий прокси-показателем динамики ВВП, в июне сократился на 0,3% к маю с учетом сезонной и календарной корректировки после снижения на 0,6% в мае и нулевого прироста в апреле.

По оценке аналитиков, слабые результаты сохраняются прежде всего в добыче и нефтепереработке, при этом прежний рост розничной торговли и платных услуг остановился.

По данным Росстата, сальдированный финансовый результат организаций (прибыль минус убыток) за январь—май практически достиг уровня того же периода 2025 года, составив 11,3 трлн руб. Вместе с тем прибыль прибыльных предприятий сократилась, а их доля снизилась до 65,6% с 68,9% годом ранее (что указывает на усиление концентрации финрезультата).

Рост доли прибыльных компаний наблюдается главным образом в нефтегазовом комплексе и в отдельных сегментах потребительского сектора, тогда как в большинстве обрабатывающих отраслей показатель сокращается. Особенно заметно ухудшение произошло в автопроме, машиностроении, металлургии и деревообработке.

Главным источником роста экономики по-прежнему остается потребление домашних хозяйств.

Как отмечает Наталия Орлова из Альфа-банка, сочетание сильного потребительского спроса с быстрым ростом импорта означает, что внутреннее производство уже не успевает отвечать на расширение спроса. В результате даже при увеличении бюджетных расходов и сохраняющейся потребительской активности рост ВВП в первом полугодии столь незначителен.

По оценке Минэкономики, совокупный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг в июне вырос на 6% в годовом выражении после 6,4% в мае 2026 года, тогда как, по данным Росстата, реальная зарплата увеличилась на 4,5% в мае после 5,1% в апреле, а реальные располагаемые доходы — на 1,5% во втором квартале против 1,7% в первом (плюс 1,5% за первое полугодие в целом).

В ЦМАКП оценивают годовой прирост потребления домохозяйств практически так же, однако с учетом сезонности фиксируют его замедление до 0,3% в июне к маю против роста 0,9% месяцем ранее.

Реальная заработная плата, по расчетам аналитика центра Игоря Полякова, после апрельского снижения выросла в мае лишь на 0,1% против снижения на 0,5% в апреле, а агрегат основных реальных денежных доходов населения, включающий заработную плату, пенсии и процентные доходы по рублевым депозитам, увеличился на 0,2% в мае к апрелю и после снижения на 0,1 в апреле к марту.

В Райффайзенбанке также отмечают признаки охлаждения потребительского спроса, однако считают, что говорить о формировании устойчивого тренда пока преждевременно: доходы населения и рынок труда остаются достаточно устойчивыми. Тем не менее в банке ожидают снижения экономической активности во втором полугодии, которое со временем должно сказаться и на потребительском поведении.

На этом фоне крупнейшие банки синхронно ухудшили свои прогнозы роста экономики. Если ЦБ ожидает роста ВВП в этом году в 0–1%, то «Сбер» — на 0–0,5%, Альфа-банк — лишь 0,1%.

В ПСБ ожидают нулевой рост, полагая, что оживление второго квартала сменяется ухудшением макроэкономической динамики. Егор Сусин из Газпромбанка отмечает, что второй квартал лишь компенсировал слабость первого. Таким образом, после слабого первого полугодия экономика, вероятнее всего, проведет вторую половину года вблизи уровня стагнации.

Артем Чугунов