Регистрация без конфронтации

“Ъ” продолжает рассказывать об основных событиях партийной жизни и о том, как они могут отразиться на результатах осенних выборов в Госдуму девятого созыва. Прошлая неделя ознаменовалась сразу двумя важными вехами: Центризбирком завершил процесс регистрации федеральных партийных списков, допустив к избирательной кампании все выдвинувшиеся партии, а восьмая Госдума провела последнее заседание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На минувшей неделе Центризбирком зарегистрировал федеральные списки всех шести непарламентских партий, выдвинувших кандидатов в Госдуму. Таким образом, помимо пяти парламентских к выборам допущены партии, занявшие в 2021 году места с шестого по десятое (Партия пенсионеров, «Яблоко», «Коммунисты России», «Зеленые» и «Родина»), а также учрежденная в 2020 году Партия прямой демократии, которая в тех выборах не участвовала. Главной неожиданностью эксперты сочли регистрацию «Яблока», которое до этого сняли с парламентских выборов в ряде регионов из-за неправильно оформленных документов.

Другим важным событием недели стало официальное завершение работы Госдумы восьмого созыва. Выступившие на заключительном заседании 27 июля лидеры пяти фракций похвалились своими успехами за пять лет, немного поспорили о том, какая из партий работала более эффективно, и единодушно пришли к выводу, что главной приметой этой Думы стали «беспрецедентное сотрудничество фракций» и консолидированное принятие решений по наиболее важным вопросам (см. “Ъ” от 28 июля). В тот же день все депутаты побывали в Кремле, где выслушали предвыборные напутствия президента Владимира Путина и получили от него благодарности и государственные награды.

Полноценной агитацией, в том числе и в СМИ, участники выборов займутся несколько позже, а пока партии по мере сил находят поводы для привлечения внимания своих избирателей.

Так, в «Единой России» (ЕР) особую активность проявили члены первой пятерки партсписка. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу «Россия 24», мэр Москвы Сергей Собянин регулярно рассказывал россиянам о пользе передового столичного опыта для других регионов, а военкор Евгений Поддубный стал одним из главных спикеров на молодежном форуме «Территория смыслов». Двумя заметными выступлениями отметился и председатель ЕР Дмитрий Медведев: на «Территории смыслов» он сосредоточился на обеспечении межпартийного единства как главного условия будущей победы на СВО, а на другом молодежном форуме «Гвардейск» в Тверской области много говорил об экономике и оборонке.

ЛДПР презентовала свою новую программу «Безопасный курьер», предложив, в частности, отдавать приоритет россиянам при трудоустройстве в службах доставки, запретить курьерам передвигаться по тротуарам на средствах индивидуальной мобильности и создать Единый федеральный реестр курьеров. Кроме того, либерал-демократы провели форум «Женщины ЛДПР: время сильных решений» и рассказали о старте ходовых испытаний круизного лайнера «Владимир Жириновский».

«Новые люди» выступили с очередной актуальной инициативой, запустив проект «Россия без доносов». Как пояснил вице-спикер Думы Владислав Даванков, речь идет о тех, кто бездоказательно обвиняет стримеров и блогеров в донатах запрещенным организациям и иных экстремистских действиях. Партийцы обещают собрать «как можно больше таких историй» и добиваться возбуждения уголовного дела «против каждого, кто строит на доносах не только карьеру, но и финансовое благополучие».

Остальные партии отметились точечными инфоповодами. КПРФ уже не в первый раз презентовала в Москве свою предвыборную «Программу победы», а также сообщила о регистрации в Москве своего кандидата в Госдуму Дмитрия Медведева. А «Справедливая Россия» выпустила специальное заявление в защиту Никарагуа от «неоколониального диктата» Евросоюза, который резко осудил заявление президента Даниэля Ортеги о полной отмене в стране любых выборов.

Дмитрий Камышев

Законотворческая политика

28 июля депутаты восьмого созыва ушли на свои последние каникулы, с которых в следующую Думу вернутся только те, кто переизберется на новый срок. Но, поскольку права вносить законопроекты они пока не лишились, законотворчество остается одной из важных форм предвыборной работы, позволяющей партиям обозначить свои задачи на будущий созыв.

На прошлой неделе этим правом воспользовались четыре фракции. Либерал-демократы озаботились ликвидацией кадрового дефицита в МВД, предложив для этого доплачивать не ушедшим на покой полицейским 50% от их возможной пенсии. Схожую проблему, но уже для прокуроров обозначили единороссы, выступив за установление им аналогичной надбавки и снятие действующего запрета на одновременное получение пенсии по потере кормильца.

«Новые люди» напомнили о «вечной» проблеме горожан, подготовив поправки о закреплении на федеральном уровне единого для всех регионов «режима тишины» (с 22 до 8 часов) при ремонте многоквартирных домов и благоустройстве прилегающей территории. А справороссы решили позаботиться о селянах, разработав законопроект «О мерах господдержки многодетных сельских семей», включающий введение для них «семейной зарплаты» и единовременных выплат на погашение ипотеки.

О еще нескольких заметных инициативах в сфере социальной политики эсеры сообщили как об уже внесенных, хотя в думской базе они пока не появились. В частности, речь идет о ежемесячной доплате заслуженным учителям РФ в размере 15% должностного оклада и о создании Госкомитета по контролю за потребительским рынком с одновременным введением предельной торговой надбавки на товары первой необходимости в размере 15% от закупочной цены.

«Единую Россию» (ЕР), с одной стороны, аппаратно сильно поддержал президент, сказав много добрых слов во время встречи с фракциями. И для партии, и для ядерного электората это очень серьезный стимул, чтобы лучше отработать на предстоящих выборах. Однако против ЕР играют постоянно прилетающие «черные лебеди», включая бензиновый кризис: они подтачивают рейтинги, и это вызов, с которым предстоит справиться.

КПРФ не может определиться, ужесточать оппозиционную риторику или двигаться в той же парадигме полной поддержки внешнеполитического курса страны. Пока партия смогла найти только образ жертвы, постоянно обвиняя систему в том, что ее кандидатов снимают, сажают и так далее. Но, чтобы захватить постепенно растущие голоса жестко оппозиционных избирателей, этого мало. ЛДПР фокусируется на хороших результатах законотворческой деятельности. Это укладывается в образ конструктивной оппозиции, но какие-то случайности могут сбить партии потенциал для получения второго места.

«Справедливая Россия» (СР), похоже, окончательно уверовала в то, что аппаратные договоренности позволят ей перейти пятипроцентный барьер. Единственное, чем она отметилась на этой неделе,— это высказанными Сергеем Мироновым на «Территории смыслов» претензиями на второе место, которого СР не видать в ближайшем будущем ни при каких условиях. «Новые люди» тестируют новые электоральные проекты: борьба с доносами тоже может быть источником дополнительных голосов. В целом это работа на очень узкую нишу, из которой партия не выходит и не претендует на то, чтобы взять сильно больше голосов, чем позволяет их ядерный избиратель. Но даже если они приведут хотя бы его, у них все равно будет значительный рост по сравнению с 2021 годом.

На календаре разгар избирательной кампании, а увидеть ее следы в офлайне довольно тяжело. В онлайне, впрочем, тоже мало что происходит. Лишившись на парламентских каникулах думской трибуны, партии дружно провалились в информационную яму. Особенно это заметно на примере «Новых людей»: их предвыборный съезд задал высокую планку мобилизации, удержать которую им, похоже, не удалось. Впрочем, КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР тоже не могут похвастаться инфоповодами.

Неожиданной новостью стала регистрация партии «Яблоко», чей предвыборный лозунг в этом сезоне — «За мир и свободу». Это делает их серьезными оппонентами «Новых людей», особенно в городах-миллионниках и на Северо-Западе России, традиционно симпатизирующих «Яблоку». Теперь у уставшего от СВО избирателя будет выбор: поддержать партию, открыто выступающую за прекращение боевых действий, или проголосовать за тех, кто отыгрывает тему свободы и борьбы с запретами имиджево.

Главными событиями недели стали завершение работы VIII созыва Госдумы с подведением итогов на встрече с президентом, а также первое совместное программное выступление лидеров парламентских партий на форуме «Территория смыслов».

У «Единой России» началась активная работа «федеральной пятерки» в регионах, продолжается сбор наказов в рамках новой «Народной программы». Партия подвела итоги думского созыва: принято 975 законов, включая 183 о поддержке участников СВО. Прошел форум «Молодой гвардии ЕР» «Гвардейск», который посетил Дмитрий Медведев. Генсовет ЕР направил президенту кандидатуры на посты глав Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

ЛДПР отчиталась о принятии 413 из 1260 законопроектов, назвав себя «самой эффективной оппозиционной силой», и представила программу «100 дней преобразования России». Также был проведен форум «Женщины ЛДПР» и обнародована инициатива ввести услугу «социальная няня». «Новые люди» заявили о принятии 241 из 563 законопроектов за созыв и запустили проект «Россия без доносов». А Владислав Даванков анонсировал поправки к закону о «приземлении», которые позволят иностранным платформам хранить данные россиян в странах ОДКБ.

Повестка «Справедливой России» ограничилась предложениями Миронова выплачивать многодетным семьям 1 млн руб. вместо выдачи земельного участка, ввести доплату заслуженным учителям, ограничить торговые наценки и ввести госрегулирование тарифов ЖКХ и цен на товары первой необходимости. КПРФ представила «Программу Победы» и предвыборные тезисы, однако медийный фон омрачили два скандала: иск к ведущему «Соловьев LIVE» Сергею Мардану и конфликт вокруг снятия с выборов в заксобрание Оренбургской области ветерана СВО Андрея Кужбы.