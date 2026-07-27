Дума вспомнила былое

Госдума 27 июля провела заключительное пленарное заседание весенней сессии и всего восьмого созыва. Краткими отчетами о пятилетней работе и планами на будущий созыв поделились лидеры пяти фракций, а подытожил их выступления председатель Думы Вячеслав Володин. Сквозными темами в речах всех шестерых стали специальная военная операция и беспрецедентная парламентская консолидация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В очереди на автобус до Кремля депутаты Госдумы проявили такую же сплоченность, как и в законотворческой работе

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ В очереди на автобус до Кремля депутаты Госдумы проявили такую же сплоченность, как и в законотворческой работе

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сжато тезисы будущих выступлений лидеры думских фракций представили на традиционном пресс-подходе перед заседанием. Правда, от «Новых людей» выступила заместитель Алексея Нечаева по фракции Сардана Авксентьева: «Многие говорили, что у нас ничего не получится, и не верили в нас. А в итоге мы — это официально признано — самая эффективная оппозиционная фракция в Госдуме».

Уже с трибуны коллеге заочно возразил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, заявив, что, по оценке экспертов, самая эффективная оппозиционная фракция в Думе все-таки ЛДПР. Либерал-демократам, как справедливо напомнил господин Слуцкий, тоже предрекали «закат» и неуспехи в связи со смертью Владимира Жириновского. Партийцы, однако, добросовестно продолжили политику основателя и скептиков посрамили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член комитета ГД России по делам национальностей Геннадий Семигин (в центре) после окончания заседания

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Член комитета ГД России по делам национальностей Геннадий Семигин (в центре) после окончания заседания

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

О господине Жириновском неожиданно вспомнил и лидер думских единороссов Владимир Васильев: «Помните, как во времена Владимира Вольфовича хлопали дверями и выходили из зала? Это в прошлом». По его оценке, беспрецедентное сотрудничество фракций — это «огромное достижение» восьмого созыва, и даже немалая часть законов, разработанных «Единой Россией», была принята «при соучастии товарищей из других фракций». «Посмотрите, сколько у нас комитетов у так называемой — язык не поворачивается сказать оппозиции — у наших товарищей!» — искренне радовался единоросс. Высшей же оценкой работы депутатов от всех партий, по мнению господина Васильева, стали персональные санкции Запада.

Противостояние с Западом и специальная военная операция (СВО) стали ключевыми пунктами и в выступлениях большинства других ораторов.

«Длительная война — это война на истощение и война потенциалов. Я уже не раз говорил, что партии власти придется прислушаться к потрясающему опыту советской эпохи…» — рассуждал, например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, призывая «к сплочению во имя общей победы». Продолжить сплачиваться «плечом к плечу» был не против и Леонид Слуцкий, но с иных позиций: «Многие задаются вопросом: а что сказал бы сегодня Жириновский? Сказал бы правду, как говорил всегда: что наши парни на СВО в том числе исправляют ошибки того времени, ошибки ленинской национальной политики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (в центре) перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (в центре) перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Не устану повторять: следует переименовать СВО в контртеррористическую операцию, при которой главной задачей должно стать уничтожение лидеров террористов»,— продолжил тему лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и призвал быть готовыми к тому, что экономике придется «целиком перейти на военные рельсы».

По оценке же Алексея Нечаева, добиться победы получится «только правдой» (в том числе о налетах, потерях и иных проблемах): «Взрослые люди выдержат правду, а вранье их оскорбляет». Он же выразил уверенность, что все депутаты (и снова «вне зависимости от принадлежности») слышат от граждан три одинаковых запроса: «скорейшая победа», «меньше запретов» и «понятное будущее».

Депутаты делали все, чтобы объединиться вокруг «повестки развития страны, повестки президента», обобщил итоги созыва Вячеслав Володин.

Из 2980 законов при поддержке всех фракций приняты 68,5%, а число законопроектов, внесенных депутатами сразу нескольких фракций, достигло 26%, сообщил спикер: «Это говорит о новом качестве работы, когда, несмотря на разность политических взглядов и интересов, мы объединяемся вокруг вопросов, которые волнуют людей». Работа шла вокруг трех ключевых приоритетов: реализация послания президента, достижение целей национального развития и обеспечение целей СВО, в том числе поддержка бойцов и членов их семей, перечислил господин Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телетрансляция последнего пленарного заседания Государственной думы России восьмого созыва

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Телетрансляция последнего пленарного заседания Государственной думы России восьмого созыва

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Не обошлось и без запретов, признал он, в частности, на продажи вейпов и энергетиков и перепрофилирование детских лагерей: «Это запретительная повестка, но без таких решений мы не сможем защитить здоровье наших детей». То же самое касается навязывания платных услуг, сохранения исторической памяти, защиты моральных ценностей, запрета пропаганды нетрадиционных отношений и отказа от деторождения, напомнил спикер: «Это тоже запрет, но на что запрет? На уничтожение наших граждан и нашей страны. А те, кто нам противостоит, пытаются сделать все, чтобы дискредитировать эти решения, чтобы и дальше уничтожались наши ценности».

Противник терпит поражение по всей линии фронта и поэтому идет на «все мыслимые и немыслимые преступления», пытается «создать напряжение и посеять панику», а депутаты должны этому противостоять, подытожил Вячеслав Володин: «Партий много — Родина одна. Россия, Путин, победа!» Последние три слова спикер продекламировал пятикратно под бурные аплодисменты зала.

Григорий Лейба