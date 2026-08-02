Завершено расследование дела в отношении экс-бенефициара ДС-банка

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего бенефициара ДС-банка Шахида Исмаилова. Уехавший за границу финансист заочно обвиняется в хищении из обанкротившегося банка более полумиллиарда рублей и отмывании преступных доходов. Часть похищенных денег фигуранты, за исключением господина Исмаилова, уже получившие свои сроки, вложили в покупку банка «Евростандарт», который впоследствии также был лишен лицензии. За месяц до краха сообщники в спешном порядке под видом выдачи кредитов перевели все находившиеся на корреспондентском счете ДС-банка 585 млн руб. на счета подконтрольных им фирм-однодневок. При этом 350 млн руб. фигуранты отмыли, купив банк «Евростандарт».

Подробнее об этом читайте в эксклюзивном материале «Похищенные деньги потратили на банк».