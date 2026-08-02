Похищенные деньги потратили на банк

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего бенефициара ДС-банка Шахида Исмаилова. Уехавший за границу финансист заочно обвиняется в хищении из обанкротившегося банка более полумиллиарда рублей и отмывании преступных доходов. Часть похищенных денег фигуранты, за исключением господина Исмаилова, уже получившие свои сроки, вложили в покупку банка «Евростандарт», который впоследствии также был лишен лицензии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На днях защита бывшего бенефициара ДС-банка Шахида Исмаилова приступила к ознакомлению с материалами его уголовного дела. До этого СКР заочно предъявил банкиру обвинение в окончательной редакции. Ему заочно инкриминируется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Уголовное дело о хищении из ДС-банка почти 585 млн руб. Главное следственное управление СКР расследовало с ноября 2016 года. Материалы в отношении Шахида Исмаилова были выделены из него в отдельное производство 13 января 2020 года в связи с розыском последнего. В феврале того же года по ходатайству следствия Басманный суд Москвы банкира заочно арестовал, а уже в мае фигуранта, внесенного в разыскную базу Интерпола, задержали в Черногории. Однако до его выдачи на родину дело так и не дошло.

Через год Шахида Исмаилова освободили из-под предэкстрадиционного ареста, и он перебрался в Италию, где в мае 2022 года его вновь задержали. Впрочем, выдачи и на этот раз не последовало, а 13 февраля 2024 года Интерпол и вовсе прекратил его розыск, получив некие сведения о непричастности россиянина к преступной деятельности.

Однако СКР придерживался противоположной точки зрения. По версии следствия, именно Шахид Исмаилов и другой экс-бенефициар ДС-банка Ильдар Клеблеев создали преступную группу «с целью хищения денежных средств кредитной организации». Их сообщниками стали доверенные лица последнего Виталий Вергизов и Анастасия Торутева, президент банка Федор Цырульник, предправления кредитного учреждения Светлана Егорова, и. о. предправления Игорь Синюхин, начальник кредитного управления Александр Вдовин, советник предправления Виктор Аверин, регистрировавший фирмы-однодневки Андрей Кузнецов, а также сотрудники главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Батраков и Дмитрий Каприелов. Двое последних, по версии следствия, и предупредили владельцев ДС-банка о готовившемся отзыве у него лицензии, который последовал 12 мая 2016 года.

В итоге за месяц до краха сообщники в спешном порядке под видом выдачи кредитов перевели все находившиеся на корреспондентском счете ДС-банка 585 млн руб. на счета подконтрольных им фирм-однодневок. При этом 350 млн руб. фигуранты отмыли, купив банк «Евростандарт».

После того как это выяснилось, в отношении Клеблеева, Исмаилова, Егоровой, Торутевой и Вергизова было возбуждено еще и дело о легализации (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Сам же банк лишился лицензии в декабре 2017 года из-за «проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России». Его долг перед вкладчиками составил почти 1,5 млрд руб. Другую часть денег обвиняемые, как выяснили следователи, потратили на личные нужды, включая покупку в автосалоне «Рольф» десятка премиальных Mercedes и Toyota Camry.

Приговор за растрату в ДС-банке подельникам Шахида Исмаилова Таганский суд Москвы вынес в апреле 2020 года. Девять подсудимых, из которых двух судили в особом порядке в связи с признанием ими вины, получили от четырех до восьми с половиной лет лишения свободы. А в июне 2023 года Ильдар Клеблеев, Светлана Егорова и два их сообщника приговором того же суда получили за отмывание от четырех до десяти лет колонии. Очевидно, в Таганский суд после утверждения прокуратурой обвинительного заключения поступит и дело в отношении Шахида Исмаилова, процесс пройдет в заочном режиме.

Олег Рубникович