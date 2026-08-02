ОПЕК+ завершила снятие ограничений на добычу

Семь стран ОПЕК+, включая Россию, повысили предельный уровень добычи нефти в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с). Тем самым завершается цикл постепенного отказа от добровольного ограничения производства объемом 1,65 млн б/c. В оставшиеся месяцы 2026 года квоты, вероятно, повышаться не будут.

Добыча нефти в России, согласно данным ОПЕК, в июне сократилась на 61 тыс. б/c, до 8,92 млн б/c. Как отмечают в Argus, в условиях атак на инфраструктуру показатель остается ниже квот на 760 тыс. б/c.

Подробности — в материале «ОПЕК+ вышла в ноль».