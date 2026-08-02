ОПЕК+ вышла в ноль
Семерка нефтедобывающих стран завершила снятие ограничений на добычу
Как и в предыдущие три месяца, семь стран ОПЕК+, включая Россию, повысили предельный уровень добычи нефти в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с). Тем самым завершается цикл постепенного отказа от добровольного ограничения производства объемом 1,65 млн б/c. В оставшиеся месяцы 2026 года квоты, вероятно, повышаться не будут. Как указывают аналитики, перебои с поставками нефти в странах Персидского залива снова растут, а добыча в России остается под давлением атак на инфраструктуру.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
Семь стран ОПЕК+, включая Россию, согласовали увеличение квот на добычу нефти в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки, сообщили в альянсе по итогам виртуальной встречи 2 августа. ОПЕК+ сохраняет этот размер повышения предельного уровня добычи после выхода ОАЭ: аналогичные шаги были предприняты в мае, июне и июле.
Как и в предыдущие три месяца, Россия и Саудовская Аравия смогут нарастить добычу нефти в сентябре на 62 тыс. б/c к июню каждая. Размер квот для стран повышен до 9,94 млн и до 10,47 млн б/c соответственно. Квота для Ирака на сентябрь увеличена на 26 тыс. б/c, до 4,43 млн б/c, для Кувейта — на 16 тыс. б/c, до 2,67 млн б/c, для Казахстана — на 10 тыс. б/c, до 1,62 млн б/c, для Алжира — на 6 тыс. б/c, до 1,007 млн б/c, для Омана — на 5 тыс. б/c, до 841 тыс. б/c. Следующая встреча ОПЕК+, на которой альянс рассмотрит уровень квот на октябрь, состоится 6 сентября.
Совместный министерский мониторинговый комитет (JMMC) ОПЕК+, в который входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Алжир и Венесуэла, 2 августа выразил обеспокоенность по поводу нападений на энергетическую инфраструктуру, отметив, что полное восстановление мощностей будет дорогостоящим и длительным. Как указали в JMMC, любые подобные действия, будь то нападение на инфраструктуру или нарушение международных морских путей, увеличивают волатильность рынка и ослабляют усилия по поддержанию стабильности.
Как следует из подсчетов Argus, сентябрьское увеличение квот ОПЕК+ станет последним шагом по отказу от добровольного ограничения добычи на 1,65 млн б/c.
По данным источников Reuters, после сентября альянс, скорее всего, приостановит рост добычи до конца года. Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук говорит, что приостановка связана с окончанием высокого сезона, в дальнейшем ОПЕК+ будет ориентироваться на рост спроса в последующие периоды.
Эксперт по энергетике Кирилл Родионов говорит, что в сентябре суммарная квота семи стран альянса превысит уровень марта 2025 года, когда действовали добровольные сокращения на 3,5 млн б/с. По его словам, это больше, чем прирост глобального спроса на нефть за последние годы.
По подсчетам Argus, добыча нефти странами ОПЕК+ в июне выросла на 2,25 млн б/c относительно мая, до 31,95 млн б/c, что стало максимальным показателем с начала военных действий между США и Ираном. Но показатель остался ниже довоенного на 7,2 млн б/c.
В Argus июньский рост объясняют тем, что страны Персидского залива смогли увеличить экспорт нефти через Ормузский пролив после заключения соглашения между США и Ираном 18 июня. Но, как указывают в Kpler, перебои в поставках нефти в Персидском заливе на конец июля снова растут, поскольку движение танкеров через Ормузский пролив замедлилось. В связи с этим аналитики перенесли прогноз восстановления добычи нефти на Ближнем Востоке с сентября 2026 года на начало 2027 года.
Добыча нефти в России, согласно данным ОПЕК, в июне сократилась на 61 тыс. б/c, до 8,92 млн б/c. Как отмечают в Argus, в условиях атак на инфраструктуру показатель остается ниже квот на 760 тыс. б/c.
Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин говорит, что рынок сейчас не обращает практически никакого внимания на квоты, поскольку текущий уровень добычи заметно ниже той планки, которую устанавливают страны ОПЕК+. По его словам, пока не будет восстановлен транзит по Ормузскому проливу, Brent не подешевеет ниже $80 за баррель. Сюда же относятся и риски транзита в Баб-эль-Мандебском проливе. «Однако, учитывая выход ОАЭ из сделки, оставшимся участникам альянса выгодно повышать планку нефтедобычи, чтобы после завершения иранского кризиса нарастить собственную долю на рынке»,— поясняет эксперт.