ОПЕК+ вышла в ноль

Как и в предыдущие три месяца, семь стран ОПЕК+, включая Россию, повысили предельный уровень добычи нефти в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с). Тем самым завершается цикл постепенного отказа от добровольного ограничения производства объемом 1,65 млн б/c. В оставшиеся месяцы 2026 года квоты, вероятно, повышаться не будут. Как указывают аналитики, перебои с поставками нефти в странах Персидского залива снова растут, а добыча в России остается под давлением атак на инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Семь стран ОПЕК+, включая Россию, согласовали увеличение квот на добычу нефти в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки, сообщили в альянсе по итогам виртуальной встречи 2 августа. ОПЕК+ сохраняет этот размер повышения предельного уровня добычи после выхода ОАЭ: аналогичные шаги были предприняты в мае, июне и июле.

Как и в предыдущие три месяца, Россия и Саудовская Аравия смогут нарастить добычу нефти в сентябре на 62 тыс. б/c к июню каждая. Размер квот для стран повышен до 9,94 млн и до 10,47 млн б/c соответственно. Квота для Ирака на сентябрь увеличена на 26 тыс. б/c, до 4,43 млн б/c, для Кувейта — на 16 тыс. б/c, до 2,67 млн б/c, для Казахстана — на 10 тыс. б/c, до 1,62 млн б/c, для Алжира — на 6 тыс. б/c, до 1,007 млн б/c, для Омана — на 5 тыс. б/c, до 841 тыс. б/c. Следующая встреча ОПЕК+, на которой альянс рассмотрит уровень квот на октябрь, состоится 6 сентября.

Совместный министерский мониторинговый комитет (JMMC) ОПЕК+, в который входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Алжир и Венесуэла, 2 августа выразил обеспокоенность по поводу нападений на энергетическую инфраструктуру, отметив, что полное восстановление мощностей будет дорогостоящим и длительным. Как указали в JMMC, любые подобные действия, будь то нападение на инфраструктуру или нарушение международных морских путей, увеличивают волатильность рынка и ослабляют усилия по поддержанию стабильности.

Как следует из подсчетов Argus, сентябрьское увеличение квот ОПЕК+ станет последним шагом по отказу от добровольного ограничения добычи на 1,65 млн б/c.

По данным источников Reuters, после сентября альянс, скорее всего, приостановит рост добычи до конца года. Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук говорит, что приостановка связана с окончанием высокого сезона, в дальнейшем ОПЕК+ будет ориентироваться на рост спроса в последующие периоды.

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов говорит, что в сентябре суммарная квота семи стран альянса превысит уровень марта 2025 года, когда действовали добровольные сокращения на 3,5 млн б/с. По его словам, это больше, чем прирост глобального спроса на нефть за последние годы.

По подсчетам Argus, добыча нефти странами ОПЕК+ в июне выросла на 2,25 млн б/c относительно мая, до 31,95 млн б/c, что стало максимальным показателем с начала военных действий между США и Ираном. Но показатель остался ниже довоенного на 7,2 млн б/c.

В Argus июньский рост объясняют тем, что страны Персидского залива смогли увеличить экспорт нефти через Ормузский пролив после заключения соглашения между США и Ираном 18 июня. Но, как указывают в Kpler, перебои в поставках нефти в Персидском заливе на конец июля снова растут, поскольку движение танкеров через Ормузский пролив замедлилось. В связи с этим аналитики перенесли прогноз восстановления добычи нефти на Ближнем Востоке с сентября 2026 года на начало 2027 года.

Добыча нефти в России, согласно данным ОПЕК, в июне сократилась на 61 тыс. б/c, до 8,92 млн б/c. Как отмечают в Argus, в условиях атак на инфраструктуру показатель остается ниже квот на 760 тыс. б/c.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин говорит, что рынок сейчас не обращает практически никакого внимания на квоты, поскольку текущий уровень добычи заметно ниже той планки, которую устанавливают страны ОПЕК+. По его словам, пока не будет восстановлен транзит по Ормузскому проливу, Brent не подешевеет ниже $80 за баррель. Сюда же относятся и риски транзита в Баб-эль-Мандебском проливе. «Однако, учитывая выход ОАЭ из сделки, оставшимся участникам альянса выгодно повышать планку нефтедобычи, чтобы после завершения иранского кризиса нарастить собственную долю на рынке»,— поясняет эксперт.

Ольга Озембловская, Анатолий Костырев