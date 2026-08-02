Десантники прошли маршем по Екатеринбургу в честь Дня ВДВ

В Екатеринбурге 2 августа около 300 военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск прошли маршем по центральным улицам города в честь 96-й годовщины создания ВДВ, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Борис Ярков / Областная газета Фото: Борис Ярков / Областная газета

Шествие сопровождал военный оркестр. У мемориала «Черный тюльпан» участники почтили память погибших десантников минутой молчания и возложили цветы.

Участников мероприятия приветствовал вице-губернатор Свердловской области Василий Козлов. «Военнослужащие ВДВ всегда выполняют сложные и ответственные задачи, проявляя высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Мы гордимся уральцами, которые служат в ВДВ, продолжают славные традиции своих предшественников и достойно защищают интересы России», — сказал Козлов.

Ветераны ВДВ проводят «уроки мужества», развивают военно-патриотические клубы и музеи, помогают военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов, поддерживают семьи участников боевых действий, отметили в департаменте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер в обращении к десантникам написал, что они успешно решают поставленные задачи, защищая страну с присущими им мужеством и несгибаемым характером.

Анна Капустина