У лидера ЧВК Алексея Марущенко требуют 36 млн рублей за убийство солдата

В белгородском суде в ходе процесса по уголовному делу лидера ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко подсудимому предъявлен иск о возмещении ущерба на 36 млн руб. Его подали родные рядового Рашида Аджиева, убитого по приказу обвиняемого.

Причиной убийства стало то, что рядовой Аджиев отказывался выполнять приказы Алексея Марущенко и «проявлял к нему неуважение». Глава ЧВК «для поддержания авторитета» поручил подчиненным разобраться с ним. 21 декабря 2024 года контрактника отвели в ближайшую лесополосу, где Иван Бабенко застрелил его двумя выстрелами из автомата в затылок.

Подробности — в материале «''Ястребу'' выставили счет».