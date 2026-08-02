ЕС проведет встречу министров внутренних дел после вторжения мигрантов в Сеуту

Евросоюз 4 августа проведет экстренную встречу министров внутренних дел. Решение было принято в ответ на миграционный кризис в испанском городе Сеута, куда в конце прошлой недели разом просочились более 50 тыс. мигрантов из Марокко.

Самым заметным результатом миграционного кризиса стал политический конфликт между Испанией и рядом европейских стран, обрушившихся на испанских социалистов за попустительство нелегалам. В свою очередь, испанский премьер Педро Санчес упрекнул партнеров по ЕС в отсутствии солидарности.

Подробности — в материале «Мигранты ушли, обида осталась».