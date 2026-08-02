Власти Венесуэлы начали диалог с частью своих противников

Переговоры между чавистами и оппозицией, официальное начало которых было намечено на 1 августа, сразу же столкнулись с трудностями. Долгое время в субботу никакой конкретики насчет встречи ни у кого не было. В какой-то момент источники латиноамериканских журналистов стали сообщать, что лидер оппозиционной делегации Динора Фигера находится в Мадриде, а не в Каракасе, а значит, переговоры отменены. Однако позднее Фигера выпустила заявление, из которого следовало, что процесс все-таки начался, просто первый раунд переговоров прошел не очно, а по телефону.

Госсекретарь Марко Рубио рассказывал, что администрация США исходит из трехэтапного плана для Венесуэлы: стабилизация, восстановление и переход. То есть сначала — прекращение острого кризиса, включая ликвидацию последствий землетрясений. Затем — восстановление нормального функционирования государства и экономики. И только после этого — политические изменения: новые президентские выборы, признание результатов всеми сторонами, мирная передача власти в случае поражения действующего руководства. Начало переговоров призвано продемонстрировать Вашингтону, что чавистские власти готовы следовать этому плану.

Подробнее об этом читайте в материале «Каракас разбирает завалы с оппозицией».