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Вашингтон готов снова мирить Москву и Киев

После продолжительной паузы США возобновляют усилия по перезапуску переговорного процесса по Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил госсекретарь США Марко Рубио, по словам которого Вашингтон снова готов работать с Москвой и Киевом для достижения мира, несмотря на существующие у них «строгие красные линии». Ранее президент Дональд Трамп заявил, что его главные переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время отправятся с первым визитом в Киев. При этом США ищут новые рычаги давления на обе стороны украинского конфликта, рассчитывая подтолкнуть их к поиску компромисса.

Подробнее об этом читайте в материале «Украинскому миру ищут американский импульс».

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