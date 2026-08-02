Украинскому миру ищут американский импульс

После продолжительной паузы США возобновляют усилия по перезапуску переговорного процесса по Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил госсекретарь США Марко Рубио, по словам которого Вашингтон снова готов работать с Москвой и Киевом для достижения мира, несмотря на существующие у них «строгие красные линии». Ранее президент Дональд Трамп заявил, что его главные переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время отправятся с первым визитом в Киев. При этом США ищут новые рычаги давления на обе стороны украинского конфликта, рассчитывая подтолкнуть их к поиску компромисса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Brendan Smialowski / Reuters / Brendan Smialowski / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Brendan Smialowski / Reuters / Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Новое дипломатическое наступление Вашингтона, возвращающегося к поиску мира на Украине, госсекретарь США Марко Рубио анонсировал 1 августа в интервью телеканалу Fox News. «Вы увидите некоторые усилия в течение следующих нескольких недель с целью понять, можем ли мы перезапустить переговоры между двумя сторонами и положить конец этому конфликту»,— пообещал Рубио, добавив, что США не намерены отказываться от миротворческой миссии на Украине, несмотря на то, что «у обеих сторон есть достаточно строгие красные линии».

«Пока нам не удастся немного сблизить эти красные линии, мы не добьемся цели. Но мы готовы действовать»,— объяснил Рубио, как в Вашингтоне представляют себе главную задачу своей дипломатии на новом этапе украинского урегулирования.

«Динамика конфликта немного изменилась за последние месяцы, украинская сторона теперь способна наносить удары вглубь российской территории и заставить россиян почувствовать эту войну, в связи с этим мы хотим изучить, может ли эта новая динамика привести к какому-то согласованному урегулированию»,— заявил госсекретарь США. Признав, что в настоящее время «переговоры находятся в тупике», несмотря на то что на них «в первый год было потрачено много усилий», госсекретарь США назвал президента Трампа единственным мировым лидером, способным положить конец украинскому конфликту.

При этом он процитировал слова Трампа, который дал членам своей команды следующее указание: «Если вы видите возможность придать импульс мирным переговорам, давайте сделаем это».

Рассуждая об ударах вглубь российской территории, которые он считает новой «реальностью», якобы способной сделать Москву более сговорчивой, госсекретарь США, однако, предпочел не упоминать и тот факт, что на прошлой неделе в ходе российского ракетного удара по Киеву было впервые уничтожено предприятие по производству БПЛА американской компании Terminal Autonomy. По информации газеты Guardian, эта компания выпускала на Украине высокоточные дроны для нанесения «глубоких ударов» с системами наведения, устойчивыми к российским сигналам радиоэлектронного подавления.

На этом фоне о намерении предпринять новые усилия для того, чтобы попытаться сдвинуть украинское урегулирование с мертвой точки, после своей встречи с президентом Зеленским в Белом доме, состоявшейся 28 июля, заявил и сам президент Трамп. В беседе с журналистами в Кэмп-Дэвиде в конце прошлой недели он сообщил, что в ходе своего последнего общения с Зеленским он заявил ему о необходимости завершить украинский конфликт. «Мне бы хотелось, чтобы он закончил войну. Я сказал ему: я хочу закончить войну»,— рассказал Трамп.

«Никто не хочет уступок. Но им обоим придется пойти на уступки для соглашения»,— добавил Трамп, говоря о президентах России и Украины

Как сообщила 31 июля газета The Financial Times (FT), побеседовавшая с Трампом, глава Белого дома уже анонсировал намерение в скором времени направить в Киев своих ключевых переговорщиков по Украине — спецпосланника президента Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера.

«Трамп заявил FT, что в фокусе его внимания находится завершение войны России и Украины, он добавил, что его посланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф впервые посетят Украину в ближайшие дни»,— говорится в публикации The Financial Times. «Проще говоря, мы хотим, чтобы война Украины и России завершилась. Мы заинтересованы не в ракетах, мы заинтересованы в мире»,— отметил президент США.

Подтверждением этих слов стала и попытка Трампа срочно отыграть назад ситуацию с лицензией на производство ракет Patriot, которые он пообещал передать Украине на саммите НАТО в Стамбуле 8 июля. «Что касается Зеленского, он хотел бы получить комплексы Patriot и ракеты Tomahawk — одно оборонительное оружие, другое наступательное, но оба, как вы знаете, смертоносные. Здесь нужно действовать очень взвешенно и проявлять крайнюю осторожность»,— предупредил Трамп в ходе встречи с членами своей команды в Кэмп-Дэвиде. Ранее в беседе с FT он признался, что «пока не уверен», предоставят ли США Украине лицензию на производство ракет Patriot, отметив, что Вашингтон «изучает этот вопрос».

Как сообщило издание Axios, в ходе последней встречи в Белом доме на прошлой неделе Зеленский попросил Трампа, не дожидаясь начала лицензионного производства, предоставить Киеву «экстренный зимний пакет ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot — 300 штук». Этот запрос Киева был сделан несмотря на неоднократные заявления Вашингтона о том, что американская сторона сама испытывает острый дефицит таких боеприпасов из-за боевых действий на Ближнем Востоке и ограничений по объемам производства.

По данным Axios, даже если Украина получит лицензии на изготовление ракет для Patriot, на производство их большого количества может уйти от одного до пяти лет.

По информации агентства ТАСС, администрация США и компания SpaceX также не комментируют публикацию в журнале The Atlantic, сообщившем о запросе Киева на использование американской системы спутниковой связи Starlink для нанесения ударов вглубь территории России.

Кроме того, как сообщило 31 июля «РИА Новости» со ссылкой на отчет, подготовленный для Конгресса США, программа PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), которую европейские члены НАТО запустили летом прошлого года для реализации новой схемы поставок американского оружия Украине, столкнулась с трудностями и стала пробуксовывать. Как следует из отчета, к 31 марта 21 страна внесла в программу PURL $4,15 млрд, однако по состоянию на данный момент США еще не приняли никаких финансовых обязательств за счет этих средств.

Это означает, что, несмотря на поступление денег в американское казначейство, до самих контрактов в этом году пока дело так и не дошло — на конец марта Вашингтон так и не использовал квоту на $4,96 млрд, которая позволяла передать оружие Украине непосредственно со складов Пентагона. Согласно отчету, власти США не стали полностью исчерпывать эту сумму из соображений сохранения собственной боеготовности.

Наконец, еще одним рычагом давления на Киев может стать возвращение Вашингтона к требованиям по сделке о природных ресурсах, заключенной 30 апреля 2025 года. «У Украины очень богатая, очень плодородная земля с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписано соглашение по редкоземельным элементам, и мы можем зайти туда в любое время и забрать практически все, что захотим»,— заявил президент Трамп в интервью радиостанции Real America's Voice.

Сергей Строкань