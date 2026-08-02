Экс-помощник президента США Томас Грэм: почему Киев не принял «анкориджскую» формулу

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложенная американской стороной и принятая Россией «анкориджская» формула по украинскому урегулированию «провалилась», потому что ее не принял Киев.

О том, почему Вашингтон не заставил Украину согласиться на его план и как теперь выходить из тупика в урегулировании, корреспондент “Ъ” Елена Черненко поговорила с бывшим помощником по России и Евразии президента США Джорджа Буша-младшего, научным сотрудником американского Совета по международным отношениям Томасом Грэмом.

Подробнее об этом читайте в интервью «Ъ».