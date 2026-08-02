Самую длинную автомагистраль Африки назвали именем Дональда Трампа

Король Марокко Мухаммед VI назвал главную автомагистраль в стране в честь президента США Дональда Трампа. Он сообщил об этом самому господину Трампу в письме, которое ему направил. Как сообщает издание Morocco World News, речь идет о 1055-километровой трассе Тизнит—Дахла, которая также является самым протяженным дорожным проектом во всей Африке. По словам газеты, решение короля — «свидетельство дружбы и мира» между Марокко и США, которое послужит укреплению двусторонних связей.

В своем письме президенту Трампу король Мухаммед VI отметил, что отношения между Марокко и США всегда опирались на «тесную дружбу и нерушимую верность». Однако, подчеркнул монарх, именно в периоды двух президентских сроков Дональда Трампа эти отношения достигли «особых высот». Король также напомнил, как в 2020 году США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой, назвав решение «историческим шагом», который «навсегда останется в памяти марокканцев».

Автомагистраль, на строительство которой ушло около десяти лет (2015–2025 годы), проложена вдоль побережья Атлантического океана. Она должна стать основным торговым путем в Западную Африку и Сахель и, как отметил король, «делает Марокко мостом между Европой и остальной Африкой».

Алена Миклашевская