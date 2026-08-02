В российском подразделении Guess сменился гендиректор

Новым гендиректором управляющего одежной сетью Guess в России ООО «Гесс Сиайэс» 29 июля стал Олег Силюк, следует из данных ЕГРЮЛ. На этой позиции он сменил Ирину Самсонову, возглавлявшую компанию с августа 2025 года.

Олег Силюк уже работал в российских подразделениях международных компаний. С декабря 2017 года и до марта 2023 года он возглавлял ООО «Хасбро».

Управляющий директор Российского совета торгцентров Олег Войцеховский связывает смену менеджмента Guess с глобальной корпоративной перестройкой. В начале года Authentic Brands Group (владеет брендами Reebok, Champion, David Beckham и др.) приобрела 51% интеллектуальных прав на бренд Guess в США. Это могло привести к изменению бизнес-задач и пересмотру системы управления на локальных рынках.

Подробности — в материале «Одежда сменила руководителя».