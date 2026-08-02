Одежда сменила руководителя

Один из немногих оставшихся в России зарубежных одежных ритейлеров — американский Guess — сменил руководство. Вместо Ирины Самсоновой, работающей в S&P и других корпорациях, компанию возглавит Олег Силюк. Ранее он управлял российским бизнесом производителя игрушек Hasbro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Новым гендиректором управляющего одежной сетью Guess в России ООО «Гесс Сиайэс» 29 июля стал Олег Силюк, следует из данных ЕГРЮЛ. На этой позиции он сменил Ирину Самсонову, возглавлявшую компанию с августа 2025 года. В российском и глобальном офисах Guess “Ъ” оперативно не ответили. Связаться с господином Силюком и госпожой Самсоновой не удалось.

Guess основана в США в 1981 году Жоржем и Морисом Марчиано. Занимается продажей мужской и женской одежды и аксессуаров, парфюмерии и обуви в сегменте выше среднего. В России Guess работает с 2005 года. До 2010 года магазины развивал дистрибутор западных фешен-брендов «Джамилько». В 2011 году управлять бизнесом американская компания начала самостоятельно. В 2016 году Guess объявила о привлечении партнера — владельца Robinzon Retail Group Вячеслава Шикулова. Он вышел из бизнеса в 2023 году, передав долю мажоритарию (см. “Ъ” от 25 мая 2023 года).

Об уходе с российского рынка владельцы Guess ранее не заявляли, продолжив открытие новых магазинов. В конце 2025 года в России сеть управляла 46 точками в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Воронеже, Хабаровске и других российских городах. Выручка ООО «Гесс Сиайэс» в 2025 году выросла на 1% год к году, до 6,6 млрд руб., чистый убыток увеличился в три раза, до 434,3 млн руб.

Олег Силюк уже работал в российских подразделениях международных компаний. С декабря 2017 года и до марта 2023 года он возглавлял ООО «Хасбро».

Эта компания — российская «дочка» американского производителя игрушек и настольных игр под брендом Hasbro.

Ирина Самсонова руководит сразу несколькими российскими филиалами зарубежных компаний. Это структуры специализирующейся на репродукции в животноводстве Inguran LLC, аналитической S&P Global Ratings, производителя оборудования Binder, производителя нетканых материалов Magnera Corp. и пр. Ранее госпожа Самсонова также руководила ООО «Сонова Рус», «дочкой» швейцарского производителя слуховых аппаратов Sonova Holdings.

Управляющий директор Российского совета торгцентров Олег Войцеховский связывает смену менеджмента Guess с глобальной корпоративной перестройкой.

В начале года Authentic Brands Group (владеет брендами Reebok, Champion, David Beckham и др.) приобрела 51% интеллектуальных прав на бренд Guess в США. Это могло привести к изменению бизнес-задач и пересмотру системы управления на локальных рынках, говорит эксперт.

Увеличения убытка ООО «Гесс Сиайэс» при стагнации выручки может говорить о снижении эффективности бизнеса, а не сокращении спроса, считает господин Войцеховский. Смена руководителя в данном случае логичный шаг для пересмотра операционной модели и повышения рентабельности.

В целом рынок фешен-ритейла испытывает кризис. Согласно Focus Technologies, в январе—июне трафик магазинов одежды и обуви по всей России упал на 5% год к году, в то время как в целом торгцентры потеряли только 2% посетителей. Это приводит к массовому закрытию магазинов. Например, в 2025 году Concept Group отказалась от половины объектов, продолжив оптимизировать сеть в этом году. О планах по закрытию также сообщали обувной ритейлер Zenden и Gloria Jeans.

Дарья Андрианова