Усман Нурмагомедов победил после слияния

Российский боец Усман Нурмагомедов защитил звание чемпиона PFL, второго по статусу промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в легком весе (до 70 кг), нокаутировав в первом раунде американца Арчи Колгана. Турнир, в рамках которого Нурмагомедов одержал уже 22-ю подряд победу в MMA, был первым после слияния PFL с компанией MVP, принадлежащей ставшему заметным игроком на рынке бокса, а теперь планирующему покорить смежный жанр блогеру Джейку Полу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усман Нурмагомедов и Арчи Колган

Фото: Cooper Neill / Getty Images Усман Нурмагомедов и Арчи Колган

Фото: Cooper Neill / Getty Images

Про Усмана Нурмагомедова всегда принято напоминать, кто является его близким родственником. Да, он двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова — легенды смешанных единоборств, их короля, в 2020 году непобежденным завершившего карьеру. Тренируется в его зале, по его установкам. А еще Усман Нурмагомедов — друг Ислама Махачева, чемпиона UFC, основного в виде промоушена, в полусреднем весе (до 77 кг) и лучшего его бойца вне зависимости от весовой категории, наследника Хабиба Нурмагомедова. С ним он спарринговал перед поединком с Арчи Колганом.

Но Усман Нурмагомедов и без ссылок на родственников и друзей был бы фигурой примечательной. Конкуренция в PFL, конечно, ниже, чем в UFC, но все равно его послужной выглядит впечатляющим.

Пока в карьере этого спортсмена 22 победы и ни единого поражения.

Причем побеждает даже опытных противников вроде Александра Шаблия или Пола Хьюза, как правило, уверенно. Колгана, в шестой раз защитив чемпионский пояс, в Нью-Йорке просто разгромил. Обстреляв ногами и руками голову претендента, потратил на все про все меньше четырех минут.

Впрочем, особенно примечательным этот успех сделала не его стилистика, а совсем другой факт. Поздравления с победой Нурмагомедов принимал, стоя рядом с Джейком Полом. Пол, популярный блогер, несколько лет назад нагло ворвался на боксерский рынок — и как участник поединков, и как основатель и совладелец амбициозной промоутерской компании MVP, уже переманившей некоторых звезд. А в этом году Пол вдруг проявил интерес к MMA, устроив в мае бой между двумя знаменитыми ветераншами — Рондой Раузи и Джиной Карано. Собрав отличную аудиторию на Netflix — 12,4 млн зрителей, Джейк Пол решил продолжить экспансию в смежный жанр. Шоу в Нью-Йорке состоялось спустя несколько дней после объявления о слиянии MVP и PFL, в реальности похожего на приобретение компанией ютубера пытающейся составить конкуренцию UFC структуры.

Каких шагов Усман Нурмагомедов ждет от новых хозяев своего промоушена в первую очередь, стало ясно, как раз когда он очутился возле Джейка Пола. Нурмагомедов указал на то, что Пол часто обвинял главу UFC Дейну Уайта в том, что тот платит своим бойцам мало денег. «Посмотрим, как будут платить они»,— сказал россиянин, имея в виду представителей MVP.

Алексей Доспехов