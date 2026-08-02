Два человека пострадали при взрыве дрона на предприятии в Белгородской области

В Белгородской области в селе Ясные Зори дрон взорвался на предприятии. Мужчина и женщина получили осколочные ранения спины, рук и ног. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Белгородской области в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу, для продолжения лечения их перевели в областную клиническую больницу.

По данным оперштаба, ВСУ атаковали пять муниципалитетов. В селе Глотово Грайворонского округа при ударе дрона загорелся частный дом. В других районах сообщалось о повреждениях участков, автомобиля, сельхозтехники и оборудования.

Сегодня оперштаб Белгородской области уже сообщал об атаках ВСУ на регион. Три человека погибли и три пострадали при ракетном обстреле села Казачья Лисица Грайворонского округа. Снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия.