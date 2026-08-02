Три человека погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области три человека погибли и трое получили ранения в результате ракетного обстрела села Казачья Лисица Грайворонского округа со стороны ВСУ. Снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия, где погибли три мужчины, сообщил региональный оперативный штаб.

Пострадавших мужчин с множественными осколочными ранениями доставили в Борисовскую центральную районную больницу для оказания первой помощи. После стабилизации состояния пациентов планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в других районах Белгородской области продолжаются атаки с использованием беспилотников. В селе Грузское Борисовского округа от взрыва FPV-дрона загорелась кровля многоквартирного дома, пожар был потушен силами добровольной народной дружины. В городе Шебекино в результате детонации дрона повреждено остекление квартиры в многоэтажном доме.