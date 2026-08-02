Лихачев заявил о попытке атаковать хранилище отработавшего ядерного топлива ЗАЭС

ВСУ попытались атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на Запорожской атомной станции. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

По словам главы госкорпорации, хранилище попытались атаковать 30 июля. «Несдетонировавший дрон был обнаружен в непосредственной близости от здания хранения транспортера — уникального транспортного средства, предназначенного для перемещения контейнеров с отработавшим топливом»,— сказал господин Лихачев (цитата по ТАСС).

Сегодня ночью дрон ударил по галерее, которая соединяет все шесть энергоблоков. По ней передвигается персонал. Место удара было «в нескольких метрах» от реакторного отделения третьего энергоблока ЗАЭС, утверждает господин Лихачев.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. Станция находится в режиме холодного останова. Алексей Лихачев сообщал, что российская сторона уже оформляет лицензии на эксплуатацию третьего и шестого энергоблоков Запорожской АЭС.