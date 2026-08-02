Мировая пресса активно обсуждает возможную отставку президента FIFA Джанни Инфантино. Наблюдатели вспоминают, что он получил свой пост после столь же скандальной отставки Зеппа Блаттера, и говорят, что несмотря на то, что президент потратил десятилетие на выстраивание «лояльного большинства», его отставка кажется почти неизбежной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIFA Джанни Инфантино (справа)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters / Maxim Shemetov / File Photo / Reuters Президент FIFA Джанни Инфантино (справа)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters / Maxim Shemetov / File Photo / Reuters

Сможет ли Инфантино пережить последний кризис в FIFA?

Организация, руководящая мировым футболом, не переживала такой бурной недели с того момента, когда полиция вошла в цюрихский отель Baur au Lac в 2015 году и вышла с полудюжиной арестованных топ-менеджеров FIFA. Скандал, вошедший в историю под названием «FIFAгейт», в конце концов привел к отставке тогдашнего президента Зеппа Блаттера. Спустя 11 лет FIFA снова оказалась втянута в глобальный кризис, который она создала исключительно собственными силами. Предложение президента Джанни Инфантино создать структуру для продажи коммерческих прав на чемпионат мира, которое он отозвал вечером в пятницу, оказалось еще менее популярным, чем его «перерывы на питье» на чемпионате мира. И всю неделю остальной футбольный мир давал ему это понять. Вопрос заключается в том, сможет ли Инфантино пережить эту бурю, даже если его предложение уже в прошлом.

Охота на босса FIFA Джанни Инфантино началась по-настоящему

Босс FIFA быстренько отозвал свое предложение позволить частным компаниям наживаться на чемпионатах мира… Но этим он не смог предотвратить восстание в мире футбола… Инфантино вот уже более десяти лет возглавляет всемирную футбольную организацию. Несмотря на критику его авторитарного руководства, проявлявшуюся время от времени, он всегда считал себя неприкосновенным. Он в значительной степени полагается на поддержку, получаемую в Африке, Азии и Латинской Америке… Насколько его пост под угрозой, станет ясно в ближайшее время. Пока только УЕФА однозначно отказала ему в доверии.

La Tercera (Сантьяго, Чили) Безраздельная власть впервые пошатнулась: Джанни Инфантино, глава FIFA, который поставил свою империю под удар На прошлой неделе Джанни Инфантино пытался провести самую масштабную и неоднозначную реформу за все время существования чемпионатов мира по футболу… Реакция на это была настолько бурной, что его руководство организацией оказалось под угрозой… При Инфантино FIFA продвигала расширенный формат клубного чемпионата мира, планирует провести чемпионат мира 2030 года на трех континентах и сделала Саудовскую Аравию единственным претендентом на проведение чемпионата мира-2034. Такова его политика. Прошли времена конгрессов с выборами для определения страны—хозяйки чемпионата… В последние годы он подружился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом… Провал идеи FFE ставит под угрозу политический капитал Инфантино. Почти десять лет он формировал лояльное большинство, опираясь на растущие финансовые ресурсы. Сегодня его положение под вопросом… Его лидерство оспаривается в Европе, Азии и Америке. Впервые власть Инфантино кажется ослабшей.

FIFA должна не упустить второй шанс

Когда десять с лишним лет назад Зепп Блаттер был смещен с поста главы FIFA, предпринимались усилия, в том числе под давлением ФБР, по искоренению масштабной коррупции и отвратительной жадности чиновников в этой организации. Чтобы положить конец мутным схемам, была назначена независимая комиссия по этике. Но возможность была упущена. При Джанни Инфантино деятельность комиссии по этике была фактически нейтрализована с помощью хитрых кадровых перестановок… Инфантино превратился в автократа, который, казалось, может оставаться безнаказанным, что бы он ни творил. Но тут он зашел слишком далеко… УЕФА, продемонстрировав историческое единство ассоциаций-членов, сорвала его планы… Было бы желательно, чтобы честные люди в мировом футболе, особенно чиновники УЕФА, по этому поводу не устроили празднование победы, а потом сели и расслабились. Нет, сейчас настал момент второго шанса, чтобы наконец-то исправить ситуацию с FIFA и вернуть к ней доверие.

Подготовили Алена Миклашевская, Николай Зубов