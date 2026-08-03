Гостиницы Петербурга снижают обороты

По данным Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate, выручка на один доступный номер (RevPAR) в классических отелях Санкт-Петербурга за январь — июнь 2026-го снизилась на 1%, до 6,1 тыс. рублей, хотя в первом полугодии прошлого года показатель увеличился на 19%, до 6,2 тыс. Умеренный спрос отмечается как в традиционных отелях, так и в сегменте апарт-отелей, отмечают игроки рынка и прогнозируют, что до конца года загрузка гостиниц в городе может снизиться до 61%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Средняя цена на номер в гостиницах за январь — июнь 2025-го выросла на 8% год к году и составила 10,3 тыс. рублей. Рост тарифов на проживание в первом полугодии 2026 года отмечен во всех ценовых сегментах: в эконом-классе — на 17%, до 4,1 тыс. рублей; в люксовом и среднеценовом — на 8%, до 48,8 и 5,4 тыс. рублей соответственно; в высоком — на 4%, до 10 тыс.; в верхнем пределе высокого класса — на 3%, до 17,3 тыс. рублей; в верхнем пределе среднеценового — на 1%, до 7,4 тыс. рублей.

Как отмечают аналитики IBC Real Estate, изменения в тарифах повлияли на загрузку гостиниц: в первой половине текущего года индикатор снизился в целом по рынку до 59%, снизившись на 3 п. п. год к году. Согласно данным Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate, сокращение зафиксировано практически во всех ценовых сегментах. Наибольшее — в эконом-сегменте: на 9 п. п. относительно аналогичного периода прошлого года до 52%, в среднеценовом — на 3 п. п. до 60%, в верхнем пределе высокого и высоком — на 2 п. п. до 54 и 64% соответственно, а также в верхнем пределе среднеценового — на 1 п. п. до 63%. Единственным сегментом, где загрузка увеличилась, стал люксовый. В нем показатель вырос за год на 2 п. п. до 48%.

По оценке аналитиков, предложение на рынке гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга ограничено: 85 объектов с совокупным номерным фондом 19,6 тыс. номеров (учитываются сетевые и несетевые классифицированные объекты 3–5*, номерной фонд которых составляет более 100 номеров). За первое полугодие 2026 года открылся один отель — «Лахта Тауэрс» (ZONT Hotel Group) категории 4* на 301 номер. До конца года планируется открытие еще трех гостиниц общим номерным фондом 412 номеров: Saga (160 номеров), House of Faith (144) и Artel 17/52 (108). Если все объекты будут введены, совокупный объем нового строительства по итогам года составит 713 номеров, что будет на 11% ниже уровня 2025-го. Основываясь на данных Hotel Advisors, аналитики IBC Real Estate прогнозируют, что по итогам 2026 года загрузка в целом по рынку снизится на 4 п. п и составит 61%.

«Сегодня отельерам важно наращивать прямые продажи и формировать для гостей диверсифицированный продукт, что позволит укрепить конкурентные преимущества отелей. Это особенно актуально в рамках усиления тенденции на смещение спроса в сторону альтернативных форматов размещения: апарт-отелей, квартир посуточно, хостелов»,— прокомментировал итоги полугодия генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов.

Охлаждение спроса наблюдается и в сегменте апартаментов. По информации Becar Asset Management, за первую половину года в сегменте инвестиционных и сервисных отелей было реализовано 417 лотов (в том числе 22 по переуступке), что на 18% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. 60% сделок было заключено в бизнес-классе, в котором позиционируется большинство крупных проектов в активной фазе продаж.

По итогам II квартала 2026 года объем экспозиции на первичном рынке апартаментов Санкт-Петербурга в инвест-отелях и сервисных апартаментах составил 3,5 тыс. лотов. В первом полугодии на рынок вышло четыре инвестиционных отеля на 409 юнитов. На сегодняшний день в сегменте инвестиционных и сервисных отелей преобладает комфорт-класс (62% лотов в экспозиции на конец II квартала 2026 года), делятся наблюдениями аналитики Becar Asset Management. На долю бизнес-класса приходится 32% лотов, премиум — 3%, элит — 1%.

Как сказал «Ъ Северо-Запад» управляющий директор Vertical Hotels Раиль Муфазданов, по итогам первого полугодия 2026 года средний тариф (ADR) в гостиницах Санкт-Петербурга (как в классических, так и в апарт-отелях) вырос примерно на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Годом ранее прирост ADR составлял около 15%, что говорит о заметном замедлении темпов роста. «При этом повышение среднего тарифа уже не компенсирует рост операционных затрат. За последний год существенно увеличились расходы на персонал, коммунальные услуги, эксплуатацию и обслуживание объектов. В результате, несмотря на рост ADR, операционная рентабельность многих гостиниц продолжает снижаться, а отельеры все чаще сталкиваются с необходимостью повышать эффективность бизнеса, а не только увеличивать стоимость размещения»,— резюмирует игрок рынка.

Александра Тен