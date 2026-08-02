Россиянка Жовнер выиграла золото чемпионата Европы по академической гребле

Российская спортсменка Мария Жовнер завоевала золотую медаль в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле, который проходит в Варезе, Италия.

В финальном заплыве Жовнер показала время 7 минут 30,47 секунды, значительно опередив ближайших соперниц. На втором месте оказалась Тоска Кеттлер из Нидерландов с результатом 7 минут 36,58 секунды, бронзу завоевала гречанка Гавриэла Лиолиу, показавшая время 7 минут 39,14 секунды.

Чемпионат Европы по академической гребле в Варезе проходит с 31 июля по 2 августа. Российские гребцы принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе, что добавляет особую атмосферу этому событию.

На прошлогоднем чемпионате Европы Жовнер заняла третье место.