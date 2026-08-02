Выплаты по переданным в перестраховочный пул полисам ОСАГО превысили объем премий

Выплаты по страховке клиентов, чьи полисы были переданы в перестраховочный пул ОСАГО, в полтора раза превысили объем собранных премий. Перестраховочный пул является защитным механизмом, который позволяет участникам рынка разделять риски наиболее убыточных клиентов. Однако рост стоимости ремонта, ограничение тарифов, а также возможность отсуживать более 400 тыс. руб. по страховым случаям повышают убыточность этого обязательного вида страхования.

По мнению экспертов, для улучшения ситуации нужны изменения в тарификации. Необходимо расширение тарифного коридора на уровень инфляции, тем более что осенью вступят в силу новые справочники, что приведет к росту средней выплаты на 8–9%.

Подробности — в материале «Пула на всех не хватает».