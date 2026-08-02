Пула на всех не хватает

Выплаты по страховке клиентов, чьи полисы были переданы в перестраховочный пул ОСАГО, в полтора раза превысили объем собранных премий. Перестраховочный пул является защитным механизмом, который позволяет участникам рынка разделять риски наиболее убыточных клиентов. Однако рост стоимости ремонта, ограничение тарифов, а также возможность отсуживать более 400 тыс. руб. по страховым случаям повышают убыточность этого обязательного вида страхования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В июне 2026 года объем премий, переданных в перестраховочный пул ОСАГО, составил 4,4 млрд руб., обновив максимум с июля 2024 года. Количество переданных договоров достигло 416 тыс.— наибольший результат с прошлого года. Это следует из данных Независимого актуарного информационно-аналитического центра. При этом по итогам первого полугодия 2026 года число договоров, переданных в пул, снизилось на 8% относительно аналогичного периода прошлого года, до 1,9 млн, а объем переданных премий — на 1,4%, до 21 млрд руб.

Перестраховочный пул в ОСАГО был создан для распределения убыточных клиентов между всеми страховщиками, имеющими лицензию на осуществление ОСАГО, поясняют в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

И по сравнению с общими показателями сегмента он остается чрезвычайно убыточным. По данным РСА, объем выплат за первое полугодие 2026 года составил 28,9 млрд руб., тем самым убыточность достигла 144%, а с учетом расходов на ведение дела (РВД) — 184%. Годом ранее уровень выплат составлял 143% и 186% соответственно.

При этом коэффициент убыточности в целом по рынку ОСАГО достиг 73% по итогам первого полугодия, с учетом РВД показатель составляет 104% (см. “Ъ” от 21 июля). По словам старшего вице-президента группы «АльфаСтрахование» Алексея Артамонова, прошлой осенью ЦБ расширил тарифный коридор, что позволило вывести рентабельность портфеля страховщиков ОСАГО в зеленую зону, однако сейчас этот эффект закончился и «тарифного коридора снова не хватает».

По данным ЦБ, в 2025 году объем собранных премий по ОСАГО достиг 330 млрд руб. Всего было заключено 40 млн электронных договоров (включая около 9,4 млн на срок от одного дня до трех месяцев) и 14,5 млн бумажных договоров. Объем выплат за 2025 год увеличился на 18,6%, до 221 млрд руб.

Страховщики передают в пул всю полученную премию от каждого переданного договора за вычетом 23%. При этом договор должен быть заключен по максимальной ставке тарифа, поясняет господин Артамонов. Речь идет о клиентах с критическим сочетанием факторов риска, которые гарантированно принесут убыток: молодые водители без стажа, автовладельцы с плохой историей КБМ, а также высокоаварийные сегменты — такси, каршеринг и коммерческий грузовой транспорт, говорит советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков.

По его словам, если классический пул создается для разделения тяжелых, но коммерчески выгодных проектов, то перестраховочный контур в ОСАГО — это вынужденный защитный механизм, в рамках которого все участники рынка «солидарно разделяют общее токсичное бремя». Убыточные сегменты, где выплаты превышают премии, «покрываются за счет субсидирования одних клиентов другими, при этом пул предотвращает концентрацию убытков в одной компании», поясняет директор по развитию портфеля ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалов.

По словам экспертов, для улучшения ситуации в сегменте нужны изменения в тарификации.

Необходимо расширение тарифного коридора на уровень инфляции, тем более что «осенью вступят в силу новые справочники, что приведет к росту средней выплаты на 8–9%», уверен Алексей Артамонов.

По мнению господина Стрекалова, более действенной мерой была бы полная либерализация тарифов по ОСАГО, что позволило бы страховщикам «более гибко управлять ценообразованием в соответствии с рисками».

Однако тарифы не единственное решение для снижения убыточности сегмента, считают страховщики. «Необходимо внести изменения в законодательство, чтобы ограничить судебные выплаты лимитом в 400 тыс. руб.

Кроме того, необходима активная работа региональных властей и МВД по борьбе с мошенническими схемами, такими как подставные ДТП, и недобросовестными действиями автоюристов»,— отмечает Юрий Стрекалов. Пока же Минфин разработал поправки к действующему закону об ОСАГО, предусматривающие запрет на превышение размера полного лимита имущественной выплаты страховщика за ремонт автомобиля 400 тыс. руб.

Юлия Пославская