Испания развернула в Сеуте около 3 тыс. силовиков для сдерживания миграции

В испанском автономном городе Сеута развернули около 3 тыс. сотрудников сил безопасности для противодействия нелегальной иммиграции и обеспечения порядка. Об этом сообщил журналистам представитель испанского правительства в городе Мигель Анхель Перес Триано.

По словам чиновника, сотрудники правоохранительных органов помогут вернуть ситуацию в городе к норме. «Они останутся там столько, сколько потребуется», — подчеркнул господин Перес Триано (цитата по ТАСС). По его словам, эта цифра не учитывает число сотрудников местной полиции.

Миграционный кризис в Сеуте на северном побережье Африки разразился в конце июля, когда за одни сутки через этот эксклав проникло около 60 тыс. человек, пытавшихся через Сеуту попасть в Евросоюз. Еще около 90 человек погибли при попытке попасть в эксклав.

Власти развернули дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и ВС. Военные охраняют ключевые объекты, а силовики проводят рейды по поиску нелегальных мигрантов. На этом фоне начались столкновения между мигрантами и силами безопасности.